सोलापुरातील विडी घरकुल, शेळगी, मोदीखाना परिसरात घरात शिरले पाणी 

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यात मंगळवारी रात्रीपासून पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. मंगळवारी रात्रीपासून सुरु झालेला पाऊस आज बुधवारी दुपारी साडेबारापर्यंत सुरू होता. जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने सोलापूर जिल्ह्याला अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या पावसामुळे सोलापुरातील जुळे सोलापूर, शेळगी, मोदीखाना, विडी घरकुल या परिसरातील घरात पाणी शिरले आहे. सोलापुरात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस होत आहे. सोलापूर शहरातील बस स्थानक, रेल्वे स्थानक, रामवाडीकडे जाणारा रेल्वे बोगद्याचा पूल या भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी साठले आहे. अतिवृष्टीच्या संकटामध्ये सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने व महापालिकेच्यावतीने युध्द पातळीवर तयारी करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागालाही या पावसाने प्रचंड झोडपले आहे. अक्कलकोट, सांगोला, माळशिरस या भागातील ओढ्या, नाल्यांना पूर आला आहे. सोलापूर शहर आणि जिल्ह्याच्या परिसरात येत्या शनिवारपर्यंत (ता. 17) अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. जिल्हा प्रशासनाने अतिवृष्टी होणाऱ्या संभाव्य भागातील नागरिकांना धोक्‍याचा इशारा दिला आहे. अतिवृष्टी झाल्यास नागरिकांनी घराबाहेर पडणे टाळावे. आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जिल्हा आणि शहर आपत्ती व्यवस्थापन विभागांनी याबाबत दक्षता घेऊन उपाययोजना करण्याचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख यांनी दिले आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी 0217-2731012 किंवा 1077 या टोल फ्री क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचे आवाहनही अजित देशमुख यांनी केले आहे.

Web Title: Water seeped into houses in Vidi Gharkul, Shelgi, Modikhana area of ​​Solapur