धरण उशाला अन्‌ कोरड घशाला ! कुरनूर धरण शंभर टक्के भरूनसुद्धा अक्कलकोट शहराला आठ दिवसांआड पाणीपुरवठा

अक्कलकोट (सोलापूर) : शहराला पाणीपुरवठा करणारे कुरनूर धरण 100 टक्के भरून वाहत आहे. मात्र, ऐन पावसाळ्यात सुद्धा अक्कलकोट शहराला नगरपालिकेच्या नियोजनाअभावी व निष्क्रिय कारभारामुळे आठ दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. "धरण उशाला अन्‌ कोरड घशाला' अशी अवस्था शहरवासीयांची झालेली आहे. अक्कलकोट शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या भीमा नदीवरील हिळ्ळी बंधारा, हालचिंचोळी तलाव, संस्थानकालीन सांगवी जलाशय व कुरनूर धरण या चार योजना असून, यापैकी हालचिंचोळीची योजना बंद आहे. हिळ्ळी बंधारा ते अक्कलकोटची जलवाहिनी खराब झाल्यामुळे ही योजनासुद्धा बंद आहे. काही काळ सांगवीची योजना चालू राहते पण कुरनूर धरणातून शहराला कायमचा पाणीपुरवठा होत असतो. उन्हाळ्यामध्ये पाण्याचा साठा कमी असल्यामुळे तीन ते पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा होत होता. काही वेळेस तर आठ ते दहा दिवसांआड पाणीपुरवठा सुद्धा होत होता. परंतु सध्या धरणात मुबलक पाणी असूनसुद्धा शहराला आठ दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. शहराला पाणीपुरवठ्यासाठी पूर्वी सहा झोन होते, आता आठ झोन करण्यात आलेले आहेत. नगरपालिकेच्या व पाणीपुरवठा विभागाच्या निष्क्रियपणामुळे व नियोजनशून्य कारभारामुळे भर पावसाळ्यात आठ दिवसांआड शहराला पाणीपुरवठा होत आहे. यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा साठा करावा लागत आहे. सध्या कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने सतत हातपाय धुणे व स्वच्छतेसाठी पाण्याचा जास्त वापर होत आहे. तसेच दसरा व नवरात्र सणापूर्वी संपूर्ण घराची स्वच्छता करावी लागत असल्यामुळेही सध्या पाण्याचा वापर वाढलेला आहे. परंतु आठ दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. पूर्वी पाण्याची कमतरता असल्यावरच आठ ते दहा दिवसांआड पाणीपुरवठा होत होता; परंतु सध्या मुबलक पाणी असूनसुद्धा नियोजनाअभावी व साठवणूक क्षमतेची कमतरता यामुळे शहराला पाणीटंचाई जाणवत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शहराला वारंवार पाणीटंचाई भेडसावत असते. मात्र पाण्याची उपलब्धता वाढल्यानंतर ती दूर होत होती. मात्र सध्या मुबलक पाणी असताना सुद्धा शहरवासीयांना तीन किंवा चार दिवसांआड पाणीपुरवठा होऊ शकत नाही, याबद्दल नागरिक खंत व्यक्त करीत आहेत. माजी पाणीपुरवठा सभापती रामचंद्र समाणे यांनी शहराला तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी नगरपालिकेला निवेदन दिलेले आहे. सध्या कुरनूर धरण शंभर टक्के भरून वाहत आहे, त्यामुळे मुबलक पाणी उपलब्ध झालेले आहे. योग्य नियोजन व साठवणूक क्षमता वाढल्यास शहराला तीन ते चार दिवसांआड पाणीपुरवठा करणे शक्‍य आहे. याकडे नगरपालिका पदाधिकारी व अधिकारी यांनी लक्ष घालावे, अशी शहरवासीयांची मागणी आहे अक्कलकोट नगरपालिकेचे पाणीपुरवठा सभापती यशवंत धोंगडे म्हणाले, सध्या कुरनूर धरण शंभर टक्के भरले आहे; मात्र पाणी साठवण क्षमता कमी असल्यामुळे शहराला सात दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. या शहराचे आठ झोन करण्यात आलेले आहेत. विजेच्या लपंडावामुळे शहराचा पाणीपुरवठा काही प्रमाणात विस्कळित होत असतो. विरोधी पक्षनेता अशपाक बरोळगी म्हणाले, अक्कलकोट नगरपालिकेतील निष्क्रिय, ढिसाळ कारभारामुळे शहराला आठ दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाकडे पाणीपुरवठा विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. माजी पाणी पुरवठा सभापती रामचंद्र समाणे म्हणाले, अक्कलकोट नगरपालिकेने धरणातील पाण्याचा मुबलक साठा पाहता शहरवासीयांना तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा करावा. योग्य नियोजन केल्यास हे शक्‍य आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

