जुन्या शहराला मीटरद्वारे मिळणार पाणी ! स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत "स्काडा'स मंजुरी; 102 कोटींचा कृती आराखडा

सोलापूर : शहरातील नागरिकांना नियमित आणि पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळावे, पाण्याची चोरी व गळती थांबावी, या हेतूने स्मार्ट सिटीने पर्यवेक्षी नियंत्रण आणि डेटा संपादन (स्काडा) ही योजना संपूर्ण शहरात राबविण्याचा निर्णय स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत घेतला. दरम्यान, जुन्या शहरातील 15 हजार कुटुंबांना स्मार्ट सिटीतून स्मार्ट पाणी मीटर दिले जाणार असून त्यातून नागरिकांना मोजून पाणी दिले जाणार आहे. उन्हाळा असो वा पावसाळा आणि उजनी धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असो वा धरणाने तळ गाठलेला असो, शहरातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावीच लागते. या संकटातून नागरिकांना मुक्‍त करण्याच्या हेतूने स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत "स्काडा' योजनेस मंजुरी देण्यात आली. तर महापालिकेकडील विविध कामांचा रखडलेला 52 कोटींचा हिस्सा टप्प्याटप्प्याने दिला जाणार आहे. तर स्मार्ट सिटीतून पूर्ण झालेल्या कामांची पाहणी करून सर्व कामे महापालिकेकडे हस्तांतर करण्यासंदर्भातही या बैठकीत निर्णय झाला. या वेळी महापौर श्रीकांचना यन्नम, विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे, पक्षनेते श्रीनिवास करली, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिंबक ढेंगळे- पाटील, स्मार्ट सिटीचे अभियंता संजय धनशेट्टी यांच्यासह संचालक व अधिकारी उपस्थित होते. तत्पूर्वी, महापालिकेचे नूतन विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे यांनी स्मार्ट सिटीच्या संचालकपदाचा पदभार स्वीकारला. अशी आहे "स्काडा' योजना... स्मार्ट सिटीच्या एरियातील नागरिकांना पिण्याच्या पाणी वापरासाठी मिळणार स्मार्ट इलेक्‍ट्रिक मीटर

व्यक्‍तींद्वारे नव्हे, तर संगणक प्रणालीचा वापर करून पाणी सोडणे, बंद करण्याचे केले जाणार नियोजन

छत्रपती शिवाजी चौक, पोटफाडी चौक, कन्ना चौक, रेल्वे स्थानक यासह जुन्या शहरातील नागरिकांना स्मार्ट सिटी देणार मीटर

पाणी गळती व चोरी थांबविण्यासाठी संगणक प्रणालीद्वारे ठेवला जाणार वॉच; 102 कोटींचा तयार झाला आराखडा

तांत्रिक मान्यतेनंतर मार्चमध्ये निघणार निविदा; आठ- नऊ महिन्यांनंतर ही योजना महापालिकेकडे होणार हस्तांतरीत

संपूर्ण शहरातील नागरिकांचा पाणीपुरवठा, पाण्याच्या टाक्‍या व वॉल्व्हची देखरेख संगणकाद्वारे केली जाणार संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Water supply by meter to the old town of Solapur