मंगळवेढा (सोलापूर) : मंगळवेढा नगरपालिकेच्या लगत दोन ग्रामपंचायतींतील नागरिकांना कोरोनाच्या संकटात पालिकेने लागू केलेली 2400 रुपये पाणीपट्टीची दरवाढ एक हजार रुपयांनी मागे घेण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन ग्रामपंचायतींतील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. यासंदर्भात "सकाळ'ने 28 जून रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. चोखामेळा नगर व दामाजी नगर हा पालिका हद्दीतील हद्दवाढ भाग होता. परंतु 2014 नंतर (स्व.) आमदार भारत भालके यांच्या पाठपुराव्यानंतर दोन ग्रामपंचायती अस्तित्वात आल्या. नगरपालिका हद्दीत एक हजार 800 तर दोन ग्रामपंचायतींमध्ये तीन हजार 800 रुपये पाणीपट्टी आकारणी होती. ही पाणीपुरवठा योजना तोट्यात चालल्याने नगरपरिषदेमार्फत आकारली जाणारी पाणीपट्टी व इतर संबंधित शुल्कात वाढ करणे आवश्‍यक असल्याने 28 फेब्रुवारी 2020च्या सर्वसाधारण सभेनुसार मंगळवेढा नगरपरिषदेमार्फत पाणीपट्टी दरात बदल करण्यात आले. पालिका हद्दीत दोन हजार 500 तर त्या दोन ग्रामपंचायतींना वार्षिक पाणीपट्टीची आकारणी तीन हजार 600 रुपये इतकी होती. आता तो दर सहा हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या दोन ग्रामपंचायतींतील नागरिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले. उलट ग्रामपंचायतीमध्ये समाविष्ट होण्याऐवजी नगरपालिकेच्या हद्दील जोडलेले बरे, अशी भावना नागरिकांची होऊ लागली. कारण, सध्या कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता नागरिकांना घराबाहेर पडणे मुश्‍कील होत आहे. त्यामुळे उत्पन्न व मिळकतीचे स्रोत कमी झाल्यामुळे उपलब्ध आर्थिक तरतुदीवर गेल्या नऊ महिन्यांपासून गुजराण केली जात आहे. अशा परिस्थितीत ही नवीन दरवाढ 1 एप्रिल 2020 पासून लागू करण्यात आल्यामुळे नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळाले, असे वृत्त "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध करून प्रशासनाला जागे करण्यात आले होते. कोरोनाच्या संकटाचा विचार करून दरवाढ थांबवणे अपेक्षित होते. सध्या कोरोनाशी मुकाबला करताना ग्रामपंचायतीतील नागरिकांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होईपर्यंत दरवाढ रोखावी. दरवाढ कमी करत नगरपालिका प्रशासनाने योग्य निर्णय घेत नागरिकांना आधार दिला.

- सुहास पवार,

उपसरपंच, चोखामेळा नगर पाणीपुरवठा विभागाचे वीजबिल तीन कोटी रुपये थकीत होते. वीज बिलासाठी पाणीपट्टी दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. नगरपालिकेने केलेल्या वसुलीतून दीड कोटी रुपये वीजबिल भरले आहे. परंतु सद्य:स्थितीतील कोरोना परिस्थितीचा विचार व नागरिकांच्या तोंडी मागणीचा विचार करून नगरपालिकेने एक हजार रुपये पाणीपट्टी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

- अरुणा माळी,

नगराध्यक्षा, मंगळवेढा नगरपालिका संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

