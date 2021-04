काय करतंय प्रशासन? शहर-जिल्ह्यात वाढले 677 रुग्ण; सात पुरुषांचा तर पाच महिलांचा मृत्यू

सोलापूर : आज शहरात 277 तर ग्रामीण भागात चारशे रुग्ण सापडले असून शहरातील सातजणांचा तर ग्रामीणमधील पाच रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. कोरोनाला आवर घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्‍तांनी निर्बंध घालूनही कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झालेला नाही. सर्व्हेच्या साहित्यांमध्ये तांत्रिक बिघाड असल्याच्या तक्रारी करूनही नवीन थर्मल गन दिलेल्या नाहीत, असे बोलले जात आहे. मग घरोघरी होणारा सर्व्हे पारदर्शक कसा, असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे. तालुकानिहाय रूग्णवाढ

अक्‍कलकोट (6), बार्शी (137), करमाळा (26), माढा (64), माळशिरस (58), मंगळवेढा (17), मोहोळ (10), उत्तर सोलापूर (2), पंढरपूर (49), सांगोला (29) आणि दक्षिण सोलापूर (2) अशी रुग्णवाढ आज झाली आहे. ग्रामीणमधील रुग्णसंख्या आता 46 हजार 980 झाली आहे. आतापर्यंत एक हजार 247 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. ग्रामीणमधील 42 हजार 81 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून सध्या तीन हजार 652 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. शहरात घरोघरी जाऊन शिक्षकांच्या माध्यमातून सर्व्हे सुरु करण्यात आला असून ग्रामीण भागातही तसा सर्व्हे सुरुच आहे. तत्पूर्वी, 45 ते 60 वर्षांवरील को-मॉर्बिड (पूर्वीचा गंभीर आजार असलेले रुग्ण) तसेच 45 वर्षांवरील सर्वांनाच लस टोचली जात आहे. तरीही मृतांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्याच्या कारणांचा अचूक शोध घेऊन ठोस उपाययोजना करण्यास प्रशासन फेल ठरल्याची चर्चा आहे. मास्क नसलेल्यांना प्रत्येकी पाचशे तर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानदारांसह अन्य आस्थापना चालकांनाही मोठा दंड आकारला जात आहे. आठवडा बाजारावर निर्बंध घालण्यात आले असून जनावरांचा बाजारही बंद करण्यात आला आहे. शहर-जिल्ह्यातील दुकानांची वेळ कमी करण्यात आली आहे. तरीही कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होण्याऐवजी वाढतच असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शहरातील मृतांची संख्या आता 748 झाली असून आतापर्यंत शहरातील 16 हजार 976 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यापैकी 13 हजार 213 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून सध्या तीन हजार 15 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. ठळक बाबी... शहरात आज दोन हजार 43 संशयितांमध्ये आढळले 277 पॉझिटिव्ह; सातजणांचा मृत्यू

ग्रामीणमध्ये चार हजार 672 संशयितांमधील 400 पॉझिटिव्ह तर पाचजणांचा झाला मृत्यू

शहरातील 179 ठिकाणी आढळले कोरोनाचे रुग्ण; महापालिका आयुक्‍तांच्या निर्बंधानंतरही कोरोना सुसाट

ग्रामीणमध्ये बार्शीत दोन, माढा, मंगळवेढा व मोहोळ तालुक्‍यात प्रत्येकी एक मृत्यू

बार्शी तालुक्‍यात सर्वाधिक 137 रुग्ण आढळले; माळशिरस, माढा, पंढरपुरातही रुग्णांची मोठी वाढ

आतापर्यंत शहर-जिल्ह्यातील 63 हजार 956 जणांना कोरोनाची बाधा; 1995 रुग्णांचा झाला मृत्यू

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे सर्रास उल्लंघन; कारवाई करूनही नागरिकांकडून बेशिस्तीचे वर्तन

