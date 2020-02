या राशींची मुलं मुलींना आवडतात

सोलापूर : मुलांना ज्याप्रमाणे मुलींचे आकर्षण असते. त्याप्रमाणे मुलींनाही मुलांचे आकर्षण असते. अनेकदा एखादी मुलगी आवडली तर ती आपल्याला पटेल का? हे जाणून घेण्यासाठी तीच्या नावावरुन काही जण जाणून घेतात. तीचे नाव आणि त्याचे नाव यावरुन ताळमेळ लावून ती पटेल की नाही असा अंदाज काहीजण बांधतात. त्याचप्रमाणे काही मुलीही अंदाज बांधत असल्याचे समोर आले आहे. चार राशींचे पुरुष रोमॅंटीक आणि हँडसम समजले जातात. या राशींच्या जातकांमध्ये असे काही असतं ज्यामुळे महिलांना त्यांना पसंत करू लागतात आणि त्यांच्याकडे आकर्षित होऊ लागतात.

या राशी कोणत्या आहेत.

मिथुन : हे लोकं आपल्या व्यक्तित्वामुळे सर्वांना आकर्षित करून घेतात. यांचा नरम स्वभाव महिलांना आकर्षित करतो. या लोकांना महिलांशी वार्तालाप करण्याचा अंदाज चांगलाच माहीत असतो.

सिंह : हे लोकं स्पष्ट स्वभावाचे असल्यामुळे महिला यांच्याप्रती आकर्षित होऊ लागतात. यांचा रोमँटिक व्यवहारही एक कारण आहे.

तूळ : हे लोक गूढी असतात आणि हेच कारण आहे की महिला यांच्याकडे खेचल्या जातात. आधी हे जरा लाजाळू वागतात नंतर यांच्या कुठल्याही गोष्टीला नाकारणे आपल्यासाठी अशक्य आहे.

मकर : हे लोकं अगदी सहजरीत्या आपल्या स्टाइल आणि व्यक्तिमत्वामुळे लोकांना प्रभावित करतात. यांचा आनंदी स्वभाव महिलांना आकर्षित करतो. यांचे सक्रिय आणि स्मार्ट विचार महिलांना प्रभावित करतात.

