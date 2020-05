पंढरपूरला बाहेरगावावरुन कोण आल्यास ‘येथे’ राहावे लागणार

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर शहरात दोन दिवसांपूर्वी दोन व्यक्तींचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले असल्यामुळे दक्षता म्हणून आता बाहेर गावाहून पंढरपूर शहरात येणार्‍या सर्व नागरिकांना नगरपालिकेने यापुढे संस्थात्मक विलगीकरण करण्यासाठी 14 दिवस मठामध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पंढरपूर शहरात कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये यासाठी पंढरपूर नगरपालिकेच्या माध्यमातून अनेक उपाययोजना सातत्याने राबवल्या जात आहेत. तथापि दोन दिवसापूर्वी बाहेरून पंढरपूर शहरात आलेल्या दोन व्यक्तींचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले. त्यामुळे पंढरपूर शहरात संसर्ग वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर नगरपालिकेने आता आणखी काही उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पंढरपूर पालिकेने बाहेरगावाहून पंढरपूर शहरात येणाऱ्या लोकांमुळे संसर्ग वाढू नये यासाठी त्यांना मठांमधील विलगीकरण कक्षात ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पंढरपूर शहरातील रहिवासी नसलेल्या नागरिकांनी पंढरपूर शहरामध्ये येण्याचे टाळावे तसेच त्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी त्यांना शहरात येण्यास मनाई करावी व शहर कोरोना मुक्त ठेवण्यास मदत करावी, असे आवाहन नगराध्यक्षा साधना भोसले आणि मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर यांनी केले आहे.

मुख्याधिकारी मानोरकर म्हणाले, यापुढे ज्या व्यक्ती रेड झोन मधून पंढरपूर मध्ये दाखल होतील त्या सर्वांना सक्तीने 14 दिवस मठा मध्येच ठेवण्यात येणार आहे. त्यांचे संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात येणार आहे.

दोन दिवसांपूर्वी पंढरपूर शहर व तालुक्यातील सहा व्यक्तींचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यामुळे त्यांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांच्या पैकी 47 जणांचे Swab घेण्यात आले आहेत. आज आणखी 39 जणांचे Swab घेण्यात येणार आहेत. कालच्या व्यक्तींच्या विषयीचा अहवाल रात्री उशिरा किंवा उद्या सकाळी प्राप्त होणार आहे.

वाखरी येथील एमआयटीच्या covid-19 सेंटरमध्ये सध्या 59 लोकांना विलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे. या लोकांची नियमितपणे वैद्यकीय तपासणी केली जाते. त्याचबरोबर प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी त्यांना दररोज आयुर्वेदिक वनस्पती पासून बनवलेला आयुष काढा दिला जात आहे. वैद्य आबासाहेब सोनवणे हे स्वखर्चाने हा काढा सर्व संबंधितांना देत असून तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर एकनाथ बोधले हे सर्वांचे सकारात्मक समुपदेशन करत आहेत.

