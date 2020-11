सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदार ऊसदराबाबत गप्प का? शेतकऱ्यांचा सवाल 

सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्याला साखरेचे माहेरघर म्हटले जाते. राज्यात सर्वाधिक कारखाने सोलापूर जिल्ह्यात आहेत. मागील काही दिवसांपसून गाळप हंगाम सुरुही झाला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात ऊसाचे क्षेत्र जास्त असल्याने शेजारील जिल्ह्यातील कारखान्यांचा डोळाही सोलापूरच्या ऊसावर आहे. शेजारील जिल्ह्यातील कारखानदार सोलापूरमध्ये येऊन ऊस खरेदी करु लागले आहेत. त्यांनी ऊसाचा दरही जाहीर केला आहे. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील कारखानदार ऊस दराबाबत अद्यापही गप्पच आहेत. ऊस दराच्या बाबतीत कारखानदार काय बोलत नाहीत असा सवाल शेतकऱ्यांमधून विचारला जात आहे. शेजारील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील असलेल्या नॅचरल शुगरने जिल्ह्यातील ऊस उचलण्यास सुरवात केली आहे. त्यांनी आपी पहिली उचल दोन हजार 880 रुपये जाहीर केली आहे. त्याचबरोबर शेजारच्या इंदापूर तालुक्‍यातील सोमेश्‍वर साखर कारखान्याने पहिली उचल तीन हजार रुपये जाहीर केली आहे. पण, जिल्ह्यातील कारखानदार अद्यापही गप्पच आहेत. कारखान्यांच्या अध्यक्षांचे सध्या केवळ ऊस गाळपाकडेच लक्ष आहे. पण, दराच्या बाबतीत हे शांतच आहेत. शेजारील जिल्ह्यातील साखर कारखानदार सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस गाळपासाठी घेऊन जात आहेत. जो जास्त पैसे देईल त्याला ऊस देण्याची मानसिकता शेतकऱ्यांनी केली आहे. याशिवाय "हजीर तो वजीर' या उक्तीप्रमाणे कारखानदार ऊस मागण्यासाठी आला असता त्याला ऊस देण्याची मानसिकताही शेतकऱ्यांनी ठेवली आहे. शेतकरी संघटनांनी आक्रमक होण्याची गरज

ऊस दराच्या प्रश्‍नाबाबत शेतकरी संघटनांनी काही प्रमाणात आवाज उठविण्यास सुरवात केली आहे. मात्र, त्याचा काहीही परिणाम कारखानदारांवर होताना दिसत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनांनी ऊस दराच्या प्रश्‍नाबाबत अधिक आक्रमक होण्याची गरज आहे. शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या की शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळतो असा पूर्वानुभव आहे. त्यामुळे संघटनांना आपला पवित्रा आता बदलावा लागणार आहे.

Web Title: Why are sugar mills in Solapur district silent about sugarcane? The question of farmers