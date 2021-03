मोहोळ (सोलापूर) : अनैतिक संबंधास विरोध केल्याने जेसीबी चालकाच्या पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने संगनमत करून पतीचा अपघात घडवून आणून जीवे ठार मारले. या प्रकरणी सारोळे (तालुका मोहोळ) येथील जेसीबी चालकाच्या पत्नीसह तिच्या प्रियकरावर मोहोळ पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोडनिंब येथे सावळेश्वर टोल नाक्‍याच्या वतीने महामार्गाचे काम सुरू आहे. त्या कामावर जेसीबी चालक म्हणून बसवेश्वर महादेव वाघचवरे (वय 32) व त्याच्यासोबत ट्रॅक्‍टरवर चालक म्हणून मारुती एकनाथ करंडे (वय 45, दोघे रा. सारोळे, ता. मोहोळ) हे दोघे काम करत होते. 22 मार्च रोजी सायंकाळी पाचच्या दरम्यान नेहमीप्रमाणे सायंकाळी काम संपवून वाघचवरे व करंडे हे दुचाकी (क्र. एमएच 13 सीए 8645) वरून मोडनिंब येथून मोहोळकडे येत असताना देवडी गावच्या हद्दीत कचरे पेट्रोल पंपासमोर पुणे ते मोहोळ जाणाऱ्या महामार्गावर आलेल्या एका टॅंकर (क्र. एमएच 12 आरएन 1691) च्या चालकाने पाठीमागून दुचाकीला जोराची धडक दिली. त्यामध्ये दुचाकीवरील बसवेश्वर वाघचवरे याच्या अंगावरून टॅंकरचे चाक गेल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्याच्यासोबत असलेला मारुती करंडे हा गंभीर जखमी झाला. अपघातानंतर मालट्रकचा चालक पळून गेला. या प्रकरणी अज्ञात ट्रक चालका विरोधात योगेश वाघमारे यांनी मोहोळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. याबाबत मोहोळ पोलिस ठाण्याचे पोलिस हेडकॉन्स्टेबल अविनाश शिंदे हे तपास करीत असताना हा अपघात संशयास्पद वाटल्याने त्यांनी यासंदर्भात पोलिस निरीक्षक अशोक सायकर यांच्या निदर्शनास घटना आणून दिली. पोलिस निरीक्षक सायकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक धनाजी खापरे, पोलिस कॉन्स्टेबल मंगेश बोधले यांच्या पथकाने या अपघातातील जेसीबी चालक तसेच टॅंकरचा चालक दादासाहेब दिलीप करंडे याच्याबाबत अधिक चौकशी केली. जेसीबी चालक बसवेश्वर वाघचवरे याची पत्नी रेखा बसवेश्वर वाघचवरे हिच्याबाबत माहिती गोळा केली. यामध्ये टॅंकर चालक दादासाहेब करंडे याचे रेखा वाघचवरे हिच्याशी अनैतिक संबंध होते. या संबंधास पती जेसीबी चालक बसवेश्वर वाघचवरे याने विरोध केल्याने रेखा व दादासाहेब करंडे यांनी संगनमत करून बसवेश्वर याच्या दुचाकीला जाणीवपूर्वक टॅंकरने पाठीमागून धडक देऊन त्याच्या अंगावर घालून जीवे ठार मारले व दुचाकीवर पाठीमागे बसलेल्या मारुती करंडे याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी मोहोळ पोलिस ठाण्यात दादासाहेब दिलीप कांरडे (वय 26) व त्याची प्रेयसी रेखा बसवेश्वर वाघचवरे (वय 26, दोघे राहणार सारोळे, ता. मोहोळ) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक धनाजी खापरे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

