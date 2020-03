दारूच्या नादात पत्नीच्या जीवावर उठला 

पंढरपूर (जि. सोलापूर) ः दारूच्या व्यसनाच्या आहारी गेलेल्या एकाने पत्नीने दारूसाठी पैसे न दिल्याने तिचा निर्घृण खून केला. ही घटना पंढरपूर तालुक्‍यातील तुंगत येथे मंगळवारी रात्री नऊच्या सुमारास घडली.

या घटनेची पोलिसांकडून समजलेली माहिती अशी की, तुंगत येथील अशोक पवार (वय 50) याला दारूचे व्यसन आहे. मंगळवारी रात्री जेवण करण्यापूर्वी त्याला दारू प्यायची होती. दारू आणण्यासाठी त्याने पत्नी विजया पवार (वय 45) हिच्याकडे पैशाची मागणी केली. पत्नीने दारूसाठी पैसे न दिल्यामुळे चिडलेल्या अशोक पवार यांनी कोयत्याने पत्नी विजया हिच्यावर वार करून तिचा निर्घृण खून केला. आज सकाळी साडेसातच्या सुमारास विजया पवार हिचा खून झाला असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली.

उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. सागर कवडे, पोलिस निरीक्षक किरण अवचर यांनी तातडीने घटनास्थळावर जाऊन तपास सुरू केला. या खूनप्रकरणी पंढरपूर तालुका पोलिसांनी संशयित आरोपी अशोक पवार यास ताब्यात घेतले असून पोलीस निरीक्षक किरण अवचर पुढील तपास करीत आहेत.

