म्हणून सोलापुरातील वॉईन शॉप राहणार बंदच

सोलापूर : सोलापुरातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. दरम्यान, केंद्र व राज्य सरकारच्या नव्या आदेशानुसार वाईन शॉप सुरू करण्याला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, सोलापूर शहरात सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण सापडल्याने 17 मेपर्यंत शहरातील एकही दारू दुकान सुरू होणार नाही, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.

शहरातील नागरिकांना दूध खरेदीसाठी सकाळी सहा ते नऊ तर बाजार समिती भाजीपाला विक्रेत्यांना भाजी व फळे खरेदीसाठीही सहा ते नऊ हीच वेळ देण्यात आली आहे. भुसार मालाची घाऊक दुकाने व किराणा दुकाने, शहरात नव्याने सुरू केलेल्या 21 ठिकाणी भाजी विक्री आता सकाळी सात ते ११ या वेळेतच करता येणार आहे. रेशन दुकाने, अंडी, मटण, मासे विक्रीची दुकाने सकाळी सात ते ११ या वेळेतच सुरू राहणार आहेत. तसेच सकाळी आठ ते दुपारी १२ या वेळेत प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून अन्य ठिकाणच्या बँका सुरू राहतील. तर शहरातून बाहेर गेलेल्या कामगाराला पुन्हा शहरात एन्ट्री दिली जाणार नाही, असे पोलिस आयुक्तांच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. सोशल डिस्टन्सचे पालन होण्याची शक्यता कमी केंद्र व राज्य सरकारने वाईन शॉप सुरू करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे दिले आहेत. त्यामध्ये सरकारने स्थानिक परिस्थिती पाहून तेथील प्रशासनाने वाईन शॉप सुरु करण्याचा निर्णय घ्यावा, असे नमूद केले आहे. शहरातील वाईन शॉप सुरू केल्याने सोशल डिस्टन्सचे पालन होण्याची शक्यता कमी वाटत असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी लॉकडाऊन संपेपर्यंत (17 मेपर्यंत) शहरातील सर्व दारू दुकाने बंदच राहतील.

- अंकुश शिंदे, पोलिस आयुक्त, सोलापूर

Web Title: The wine shop in Solapur will remain closed