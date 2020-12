ऍप डाउनलोड केले अन्‌ बॅंक खात्यातून दीड लाख गेले ! 

सोलापूर : महिलेला मोबाईलवर ऍप डाउनलोड करण्यास सांगून अज्ञात व्यक्तीने त्या महिलेच्या खात्यातून 1 लाख 52 हजार 895 रुपये ट्रान्स्फर करून महिलेची फसवणूक केली. याबाबत प्रज्ञा प्रमोद सुरवसे (वय 38, रा. सुदेष्णा विहार, सात रस्ता, सोलापूर) या महिलेच्या फिर्यादीवरून सदर बझार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रज्ञा सुरवसे यांच्या घरातील मिक्‍सर बंद पडल्याने दुरुस्तीसाठी त्यांनी कंपनीच्या कस्टमर केअर नंबरवर फोन लावला. त्यानंतर त्यांच्या मोबाईलवर अनोळखी नंबरवरून फोन आला व समोरून बोलणाऱ्या व्यक्‍तीने दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या व्यक्तीसाठी 10 रुपये चार्ज लागेल व ते पैसे क्‍यूएस या ऍपवरून पैसे पाठविण्यास सांगितले. त्या वेळी सुरवसे यांनी क्‍यूएस ऍप डाउनलोड करून माहिती भरत असताना संशय आल्याने त्यांनी नेट बॅंकिंग करण्यास सांगितले. दरम्यानच्या काळात त्या अनोळखी व्यक्तीने सुरवसे यांना बोलण्यात गुंतवून ठेवून त्यांच्या बॅंक खात्यातून 1 लाख 52 हजार 895 रुपये ट्रान्स्फर करून त्यांची फसवणूक केली. म्हणून सदर बझार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक संजय पाटील तपास करीत आहेत. पैशाच्या कारणावरून महिला व मुलास मारहाण

पैशाच्या कारणावरून महिलेस व तिच्या मुलास मारहाण करणाऱ्याविरुद्ध विजापूर नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत चिदानंद अण्णाराव चिक्‍कळे (वय 39, रा. कल्याण नगर भाग दोन, जुळे सोलापूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सागर जळकोटे (वय 21, रा. कल्याण नगर भाग दोन, जुळे सोलापूर) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चिदानंद चिक्‍कळे यांनी सागर जळकोटे याच्या घरी वायरिंगचे काम केले होते. त्या कामाचे पैसे जळकोटे याच्याकडे राहिलेले होते. ते पैसे मागण्यासाठी चिक्‍कळे हे जळकोटे याच्या घरी गेले असता जळकोटे याने चिक्‍कळे व त्याच्या आईला मारहाण करून जखमी केले. याबाबत विजापूर नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस नाईक श्री. वाल्मीकी तपास करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The woman downloaded the app and one and half lakh went out of her bank account