ब्रेकिंग ! जुळे सोलापुरात महिलेचा खून; पती पोलिसांच्या ताब्यात 

सोलापूर : जुळे सोलापूरमधील नीता रेसिडेन्सीमध्ये एका महिलेचा डोक्‍यात कोणत्या तरी हत्याराने मारून खून करण्यात आल्याची घटना सोमवारी (ता. 14) सकाळी उघडकीस आली असून, या प्रकरणी विजापूर नाका पोलिसांनी मृत महिलेच्या पतीलाच संशयित म्हणून ताब्यात घेतले आहे. अर्चना विलास हरवाळकर असे खून झालेल्या महिलेचे नाव असून, खून झाल्याची घटना सोमवारी (ता. 14) सकाळी 11 च्या सुमारास उघडकीस आली. ही घटना उघडकीस येताच विजापूर नाका पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन महिलेचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवून दिला आहे. मृत महिलेच्या पतीस पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक शिवाजी राऊत करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: A woman has been killed in Jule Solapur and her husband has been arrested by the police