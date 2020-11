महिनाभर रुग्णालयात उपचार घेणारी महिला निघाली पॅझिटिव्ह : सिव्हिलमध्ये झाला कोरोना संसर्ग, कारवाईसाठी "आप'चे निवेदन 

सोलापूर : येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात एक महिला रुग्ण ता. 10 ऑक्‍टोबरपासून प्रसुतीसंबंधित आजाराच्या उपचारासाठी दाखल आहे. उपचार सुरू असतानाच 12 नोव्हेंबर रोजी रुग्णाला कोरोनाची बाधा झाल्याचे आढळले. आता या महिलेस कोविड वॉर्डात हलवण्यात आले असून एक महिन्यापासून हॉस्पिटलमध्येच असताना कोरोनाची लागण कोणाकडून झाली हेच न समजल्याने याचा तपास घ्यावा, असे निवेदन आम आदमी पार्टीच्यावतीने रुग्णालयाचे अधिष्ठता यांना देण्यात आले आहे. गेले महिनाभर रुग्णालयातच असताना या महिला रुग्णाला संसर्ग कोठून व कसा झाला, ही बाब गंभीर स्वरूपाची वाटते. रुग्णालयात कोरोनाबद्दल काही सावधानता बाळगण्यामध्ये त्रुटी होत आहे का, असा प्रश्न उपिस्थत होतो. संसर्ग कसे व कोणाकडून पसरत आहेत, याकडे दुर्लक्ष होत आहे का ? असाही प्रश्न तयार झाला आहे. याबाबत तात्काळ दखल घ्यावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीकडून रुग्णालयाच्या अधिष्ठता यांना निवेदन देऊन केली आहे. यावेळी आम आदमी पार्टी शहर अध्यक्ष अस्लम शेख, शहर महिला अध्यक्ष सुनीता गौडर, इल्यास शेख, नासिर मंगलगिरी, रियाझ जमादार, रॉबर्ट गौडर, जैनुद्दीन शेख, बाबा सागरी आदी उपस्थित होते. पूर्ण वॉर्ड निर्जंतुकीकरण

संबंधित सर्वजण जे संपर्कात आल्याचे वाटते त्यांचे कोविड चाचणी करावी तसेच सर्व वार्डाचे निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. उपचार घेऊन बरे होण्यासाठी रुग्ण येतात तेथेच ते कोरोनाबाधित होत असतील तर हे खूपच गंभीर आहे. रुग्णालयातून समाजामध्ये संसर्ग तर पसरत नाही ना? याची खात्री जनतेलाला पटवून द्यावी, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: Woman hospitalized for a month, positive: Corona infection in civil, AAP's statement for action