लऊळमधील "त्या' महिलेच्या नातेवाइकांचे अहवाल निगेटिव्ह

कुर्डू (जि. सोलापूर) ः लऊळ (ता. माढा) येथील कोरोना मृत 39 वर्षीय महिलेच्या सहा नातेवाइकांच्या घेतलेल्या स्वॅबचा अहवाल निगेटिव्ह आला असून डॉक्‍टर व कंपाउंडर यांचे स्वॅब घेऊन तपासणीला पाठवणार असल्याची माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पी. व्ही. पलंगे यांनी "सकाळ'ला दिली. त्या महिलेचा पती, आई, वडील, मुलगा, सून, नात या नातेवाइकांना परांडा रोडवरील महिला शासकीय वसतिगृहात इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाइन व डॉक्‍टर व कंपाउंडर यांना होम क्वारंटाइनमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी सहा नातेवाइकांचे स्बॅब तपासणीसाठी सोलापूरला पाठविण्यात आले होते. त्याचा अहवाल आज निगेटिव्ह आल्याचे आरोग्य विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे आता डॉक्‍टर व कंपाउंडरचा अहवाल काय येतो, याविषयी तर्कवितर्कला उधाण आले आहे. मृत महिलेला कोरोना विषाणूची लागण कोणामुळे झाली, याची चौकशी प्रशासन कसून करत आहे. अद्याप ही माहिती न समजल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीती आहे. "त्या' महिलेला कोरोनाची लागण कधी, कुठे झाली, याच्या तपासाचे प्रशासनासमोर आव्हान आहे. दुसरीकडे नातेवाइकांचे अहवाल निगेटिव्ह आल्याने ग्रामस्थांनी सुटकेचा निःश्‍वास टाकला. कोरोना विषाणूची संसर्गाने लागण होत आहे, हे आरोग्य विभागामार्फत सांगितले जाते. यावरून या महिलेच्या संपर्कातील घरातील सदस्य, नातेवाइकांना अशी कोणाला तरी लागण होण्याची शक्‍यता होती. मृत महिलेच्या नातेवाइकांचे अहवाल निगेटिव्ह आल्याने तीन जून रोजी लऊळ, टेंभुर्णी येथील दोन दवाखान्याच्या माध्यमातून त्या महिलेच्याच्या तपासणीनंतर लऊळ, पडसाळी, अरण, उजनी, भेंड, परिते, पिंपळखुंटे, भुताष्टे, व्होळे खु., बावी, मोडनिंब, म्हैसगाव, कुर्डुवाडी, कुर्डू, दहिवली, टेंभुर्णी, मळेगाव, नगोर्ली, शिराळ, कंदर, आलेगाव, उपळवाटे, बार्डी, मोडनिंब, बिटरगाव, नगोर्ली, सांगवी, वरवडे, तांबवे, परिते, शेवरे, मळेगाव या गावांतील 130 रुग्णांसह नागरिकांचा जीव भांड्यात पडला आहे.

