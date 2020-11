खरा सन्मान ! हमाल, कामगारांच्या हस्ते धाराशिव कारखान्याच्या साखर पोत्यांचे पूजन

पंढरपूर (सोलापूर) : धाराशिव साखर कारखाना युनिट तीन, शिवणी (जा) मध्ये यंदाच्या हंगामातील पहिल्या पाच साखर पोत्याचे पूजन हमाल कामगारांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी धाराशिव साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अभिजित पाटील म्हणाले की, ज्या हमालाच्या पाठीवरती ओझं दिलं जातं, त्यांना पहिल्या साखर पोत्याच्या पूजनाचा मान देण्यात आला. लहानातल्या लहान गोष्टीपासून मिळणारा आनंद वेगळाच असतो. कारखान्यामध्ये काम करणारा प्रत्येकजण माझ्या कुटुंबातील एक घटक आहे.

यावर्षी कारखाना परिसरात मोठ्या प्रमाणात ऊस आहे. या भागातील शेतकऱ्यांचा ऊस आणल्याशिवाय कारखाना बंद होणार नाही, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. यंदा गळीत हंगाम मोठा असून जास्तीत जास्त गाळप करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुढच्या वर्षीही उसाचे प्रमाण आणखीच वाढणार आहे. त्यामुळे आपल्या नोंदी कारखान्यास देऊन सहकार्य करावे. कारखाना शेतकऱ्यांच्या हक्काचा आहे. नेहमी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेईल. येथील शेतकरी सुजलाम-सुफलाम होऊन त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलावा यासाठी कारखाना व आम्ही तत्पर राहू, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले. कारखान्यात यंदाच्या हंगामात उत्पादित पहिल्या पाच साखर पोत्यांचे पूजन करण्याची संधी देण्यात आल्यामुळे हमाल कामगारांनी या वेळी आनंद व्यक्त केला. या वेळी कारखान्याचे सर्व संचालक, या भागातील सरपंच, उपसरपंच व सर्व अधिकारी, कामगार वर्ग उपस्थित होता. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Worship of sugar bags of Dharashiv factory at the hands of workers