बाळकृष्ण माऊली पुण्यतिथी सोहळ्यावर कोरोनाचे सावट; यावर्षीचा पुण्यतिथी सोहळा रद्द 

पाटकळ (सोलापूर) : नंदेश्वर (ता. मंगळवेढा) येथील समर्थ सद्‌गुरू बाळकृष्ण महाराज यांची 50 वी पुण्यतिथी कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर साध्या पद्धतीने साजरी करण्यात येणार असून, भाविक - भक्तांनी आपल्या घरीच श्री बाळकृष्ण माऊलींचे दर्शन घेऊन नामस्मरण करावे, असे आवाहन श्री स. स. बाळकृष्ण माऊली मठाचे मठाधिपती बाळासाहेब महाराज यांनी केले आहे. समर्थ सद्‌गुरू बाळकृष्ण महाराज यांचा पुण्यतिथी सोहळा म्हणजे खऱ्या अर्थाने समस्त नंदेश्वरकरांना दिवाळीआधीच पुण्यतिथी सोहळा म्हणजे खऱ्या अर्थाने दिवाळी असते. मात्र सद्य:स्थितीत बाळकृष्ण माऊली पुण्यतिथी सोहळ्यावर कोरोनाचे सावट दिसून येत आहे. या सोहळ्यासाठी मुंबई, पुणे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा येथील बाळकृष्ण माऊली भक्त हजारोंच्या संख्येने उपस्थित असतात. तसेच नंदेश्वर येथील सुवासिनी, माहेरवाशिणी आपल्या नंदेश्वर या मूळ गावी येऊन मोठ्या आनंदाने व उत्साहाने पुण्यतिथी सोहळा साजरा करीत असतात. मात्र, सध्या कोरोना संसर्गामुळे नित्य पूजा व परंपरेचे सांप्रदायिक कार्यक्रम करून हा पुण्यतिथी सोहळा साध्या पद्धतीने साजरा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनाने घालून दिलेल्या सर्व नियमांचे पालन करावे, असे आवाहनही मठाधिपती बाळासाहेब महाराज यांनी आपल्या समस्त गुरू बंधू - भगिनींना केले आहे. या वर्षीचा श्री स. स. बाळकृष्ण माऊली यांचा 50 वा पुण्यतिथी सोहळा कोरोनामुळे रद्द करण्यात आलेला आहे. तरी सर्व गुरू बंधू-भगिनींनी पुण्यतिथी सोहळ्याला उपस्थित न राहता आपल्या घरीच माऊलींचे नामस्मरण करून दर्शन घ्यावे.

- बाळासाहेब महाराज, मठाधिपती, नंदेश्वर संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: This year's Balkrishna Mauli Punyatithi ceremony was canceled due to corona