"माझा मुलगा कर्तृत्वाला आला होता, देवाने कसा हिरावून नेला?' रात्री शेत राखणे हत्तीजच्या युवकाच्या बेतले जिवावर 

वैराग (सोलापूर) : रात्री ज्वारी पिकाला पाणी देणे व राखणे 22 वर्षीय युवकाच्या जिवावरच बेतले. हत्तीज (ता. बार्शी) येथे त्या युवकास टेम्पोने जोराची धडक दिल्याने त्याचा मृत्यू झाला. शुभम गोवर्धन बनसोडे (वय 22) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या युवकाचे नाव आहे. हा अपघात हिंगणी ते रातंजन रोडवर देशमुख यांच्या शेताजवळ रात्री पावणेदोनच्या सुमारास घडला. याबाबत अज्ञात टेम्पो चालकाविरोधात वैराग पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत वैराग पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, हत्तीज (ता. बार्शी) येथील गोवर्धन बनसोडे यांचा मुलगा शुभम हा दुचाकी (एमएच 25 एए 7685) वर बसून त्याचा मित्र विकास कुंडलिक खुटे याच्याबरोबर गुरुवारी रातंजन येथील शेतात गेला होता. ज्वारीस पाणी देण्यासाठी व रानडुकरे शेतात येतात म्हणून रात्री तिथेच ज्वारीची राखण करण्यासाठी थांबले होते. अचानक रात्री पावणेदोनच्या सुमारास हिंगणी आर येथील रातंजन रोडवर एक भरधाव वेगाने टेम्पो येत होती. टेम्पो चालकाने हयगयीने व निष्काळजीपणाने वाहन चालवून थांबलेल्या शुभमला जोराची धडक देऊन गंभीर जखमी करून त्याच्या मरणास कारणीभूत ठरल्याची फिर्याद शुभमचे वडील गोवर्धन भानुदास बनसोडे यांनी वैराग पोलिसांत दिली. अज्ञात टेम्पो चालकाविरोधात वैराग पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. मृत शुभम हा बारावी शिकलेला होता. शेतीबरोबर मळणी मशिन घेऊन त्या व्यवसायासोबत त्याने ट्रॅक्‍टरही घेतलेला होता. त्याच्या कष्टाने बनसोडे कुटुंबीयांची आर्थिक परस्थिती सुधारत होती. असे असतानाच नियतीने घाला घालत ती रात्र त्याच्यासाठी काळरात्र ठरली. माझा मुलगा लय चांगला होता, कर्तृत्वाला आलेला माझा मुलगा देवाने कसा हिरावला, असे सांगत त्याची आई विजया शोक करीत होती. त्याच्यावर दुपारी हत्तीज येथे शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. सोबत असलेला मित्र विकास याचे दैव बलत्तर म्हणून तो वाचला. त्याच्या डोळ्यादेखत शुभम तडफडताना पाहिला अन्‌ क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. असे सांगत त्याचा मित्र दुर्दैवी प्रसंगाची कहाणी सांगत शोक व्यक्त करीत होता. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: A young man from Hattij died after being hit by a tempo