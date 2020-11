बार्शी (सोलापूर) : रोपळे (ता. माढा) येथील पाटील वस्तीवर घरामध्ये कोणी नसल्याचे पाहून नऊ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी तरुणास दहा वर्षे सक्तमजुरी व 50 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधिश ए. बी. भस्मे यांनी ठोठावली. 50 हजार रुपये मुलीच्या पालकांना नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने सोमवारी दिले आहेत. भैय्या उर्फ गोपाळ आण्णासाहेब पाटील (वय 19, रा. पाटील वस्ती, रोपळे) अल्पवयीन मुलीच्या आईने कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्यात 23 मार्च 2018 रोजी गुन्हा दाखल केला होता. ही घटना त्याच दिवशी दुपारी एकच्या दरम्यान घडली होती. मुलीचे आई-वडील कार्यक्रमानिमित्त बाहेरगावी गेले असताना भैय्या पाटील घरी आला. अल्पवयीन मुलगी घरात एकटी असताना तिच्यावर अत्याचार केला आणि तिला कोणास सांगू नको, अशी धमकी दिली. आई-वडील घरी परतताच मुलीने आई व आजोबांना घटनेची माहिती दिली.

या खटल्यात दहा साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. त्यापैकी अल्पवयीन मुलगी, अजोबा, वैद्यकीय अधिकारी, पंच, वैज्ञानिक अहवाल यांच्या साक्षी महत्वपूर्ण ठरल्या. कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक ईश्वर ओंबासे यांनी तपास केला. पोलिस उपअधिक्षक डॉ. विशाल शिंदे यांनी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन या खटल्यात केले होते. अल्पवयीन मुलीवर जबरदस्तीने अत्याचार केला असून आरोपीचे सर्व आरोप खोडून काढून सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले देत आरोपीस जास्तीत-जास्त शिक्षा द्यावी, असा युक्तीवाद सरकारतर्फे ऍड. दिनेश देशमूख यांनी केला. हा युक्तीवाद मान्य करुन न्यायालयाने शिक्षा सुनावली. कोर्ट पैरवी अधिकारी म्हणून हवालदार नवनाथ बोराडे यांनी काम पाहिले. संपादन : वैभव गाढवे



