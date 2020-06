विवाहाच्या आदल्या दिवशी युवकाने उचलले टोकाचे पाऊल 

मोहोळ (सोलापूर) : विवाहासाठी होणाऱ्या खर्चाच्या तणावातून एका 26 वर्षीय युवकाने दोरीच्या साह्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी पहाटे चार वाजण्यापूर्वी पेनूर (ता. मोहोळ) येथे घडली. मारुती पांडुरंग डोके (रा. पेनूर, ता. मोहोळ) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. या घटनेची नोंद मोहोळ पोलिसात करण्यात आली आहे. विवाह होण्याच्या आदल्या दिवशीच मारुतीच्या बाबतीत घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेमुळे पेनूर परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मारुती डोके हा युवक दूध विक्रीचा व्यवसाय करीत होता. 30 जून रोजी त्याचा विवाह होणार होता. मात्र विवाह सोहळ्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचा मारूती डोके याच्यावर तणाव होता. रविवारी रात्री दहा वाजता तो जेवण करून आपल्या खोलीत झोपला होता. सोमवारी पहाटे सव्वा चार वाजता त्याचे वडील त्याला झोपेतून उठवायला गेले असता मारुती याने घरातील लोखंडी अँगलला दोरीच्या साह्याने गळफास घेतल्याचे निदर्शनास आले. त्याला तात्काळ उपचारासाठी मोहोळच्या ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्‍टरांनी घोषीत केले.

या प्रकरणी पांडुरंग डोके यांनी मोहोळ पोलिसात माहिती दिली असून अकस्मात मृत्यू अशी नोंद करण्यात आली आहे. या घटनेचा तपास हेड कॉन्स्टेबल बापूसाहेब ओहोळ करीत आहेत. विवाह होण्याच्या आदल्या दिवशीच मारुतीच्या बाबतीत घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेमुळे पेनूर परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

