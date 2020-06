पॅरोलवर कारागृहातून बाहेर आलेल्या युवकाने घेतला महत्त्वाचा निर्णय 

उपळाई बुद्रूक (ता. माढा, जि. सोलापूर) : सध्या संपूर्ण जगात कोरोनाने हाहाकार पसरला असून गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून या विषाणूवर लस उपलब्ध करण्यासाठी अतोनात प्रयत्न केले जात आहेत. निर्माण करण्यात येणारी लस प्राण्यांवर चाचणी करण्यात येत असल्याचे समजताच माढा तालुक्‍यातील कुर्डुवाडी येथे पॅरोलवर कारागृहातून बाहेर आलेल्या एका युवकाने स्वतःचे शरीर स्वच्छेने कोरोना आजारावर उपचार संशोधनासाठी देण्यास तयार असल्याचे पत्र माढ्याचे तहसीलदार राजेश चव्हाण यांना दिले आहे. कोरोनाचा महाराष्ट्रात प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे. रुग्णांची संख्या वाढतच असल्याने शासन कोरोनाची लस उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. उपलब्ध होत असलेली ही लस प्राण्यांवर चाचणी करण्यात येत असल्याचे माढा तालुक्‍यातील कुर्डुवाडी येथील रहिवासी युवकास समजताच त्यांनी माढा तहसीलदार राजेश चव्हाण यांच्याकडे पत्राद्वारे कोरोना आजारावर लस उपचार संशोधनासाठी मी माझ्या शरीराचा शासनाला स्वच्छेने वापर करण्यास तयार असून जर शासनाने मला अशी संधी उपलब्ध करून दिली तर मी माझ्या जीवनाचे सार्थक झाले असे समजेन, तसेच देशासाठी, समाजहितासाठी माझे जीवन उपयोगी यावे असे प्रकर्षाने वाटते. तरी शासनामार्फत माझी सोय करावी अशा आशयाचे निवदेन दिले. तो सध्या कारागृहातून लॉकडाउन पॅरोलवर बाहेर आला आहे.

Web Title: The young man who came out of prison on parole made an important decision