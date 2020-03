कोरोना : पोटात काहीच नसताना तीन दिवस ते तसेच चालले

सोलापूर कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाउन असल्याने पुण्यातील कित्येक खासगी कंपन्या बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. कंपन्या बंद असल्याने सध्या रोजगार बंद आहे. त्यामुळे पुण्यात राहून काही उपयोग नाही. जवळचे पैसेही संपत आल्याने तमिळनाडूतील जवळपास 200 तरुणांनी थेट तमिळनाडूचा पायी जाण्यासाठी मार्ग पकडला आहे. तीन दिवस चालून थकल्यानंतर त्यातील काहीजण आजारी पडले आहेत. त्यामुळे येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात ते तपासणीसाठी आले आहेत. तमिळनाडूतून पोटाची खळगी भरण्यासाठी अनेक तरुण पुणे व मुंबई येथे कामासाठी जात आहेत. पण सध्या कोरोनामुळे सर्व वाहतूक बंद आहे. त्यातून गावाकडे जायचे कसे असा प्रश्‍न त्यांच्यापुढे आहे. त्यातून त्यांनी चालत जाण्याचा मार्ग निवडला. तीन दिवस चालल्यानंतर ते सोलापुरात दाखल झाले. गेल्या आठवड्यापासून कंपनी बंद ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पुण्यात कोरोना रुग्णांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत असल्याने या युवकांनी घरी जाण्याचा निर्णय घेतला. रेल्वे, एसटी, विमान वाहतूक तसेच खासगी वाहतूक बंद असल्याने गावाकडे कसे जायचे असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा राहिला. या तरुणांनी "घरी जायची सोय करा,' या मागणीचे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व तमिळनाडू सरकारला दिले. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद नाही आल्याने त्यांनी थेट पायी जाण्याचा निर्णय घेतला. एका खोलीत एकत्र येऊन व्हिडिओ बनवून पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवण्यात आल्याचे त्यांच्यातील एकाने सांगितले.

तीन दिवसांपूर्वी त्यांनी पुणे सोडले. चालत चालत ते मंगळवारी सकाळी सोलापुरात पोचले. संचारबंदीमुळे अत्यावश्‍यक सुविधा सोडल्या तर हॉटेल, खाद्यपदार्थांचे सर्व दुकाने बंद असल्याने रस्त्यातही खायला काय मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तीन दिवसांपासून उपाशी असून मंगळवारी सकाळी सोलापुरात पोचल्यावर पोलिसांनी त्यांची विचारपूस केल्यानंतर त्यांना छत्रपती सर्वोपचार रुग्णालयात तपासणीसाठी नेण्यात आले होते.

Web Title: Youngsters who walk to Tamilnadu now in Solapur