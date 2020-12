वनराई पुन्हा हिरवी होण्यासाठी देगावची तरुणाई एकत्र 

वाळूज : देगाव, बुद्रुकवाडी, भैरववाडी व वाळुज (ता.मोहोळ) अशा चार गावांच्या शिवेवरील महादेव माळ हा एकेकाळी हिरवाईने नटलेला व जैवविविधतेने संपन्न होता. महादेवाचा माळ दुष्काळ, कमी होत चाललेले पर्जन्यमान, वादळीवारे व मानवी हस्तक्षेप यामुळे येथील कडूनिंब, बाभूळ, खैर त्याच बरोबर वनविभागाने लावलेली विविध प्रकारची झाडे आता विविध कारणांनी नष्ट झाली आहेत. हा माळ उजाड बोडका दिसत आहे. इथे महादेवाचे स्वयंभू आणि यमाईदेवीचे प्राचीन मंदिर आहे. श्रावण महिन्यात येथील लोक या महादेव मंदिरात दर्शनासाठी येतात. पूर्वी खूप गर्द झाडी होती. दाटीवाटीने हातात हात घालून एकमेकांना आधार देत उभी असलेली घनदाट वनराई होती. पावसाळ्यात गवताची हिरवळ, रंगीबेरंगी गवतफुलं मनमोहक वाटायची. आता काही झाडं वाळली आहेत. काही उन्मळुन पडली तर काही गायब झालीत. इथं पुन्हा हिरवी वनराई होण्यासाठी परिसरातील तरुणाईनं एकत्र येण्याची गरज आहे, अशी कल्पना कोकणात शिक्षक असलेले आणि कोरोनाच्या टाळेबंदी काळात गावी आलेले हनुमंत आतकरे यांनी मांडली. पाणी फाउंडेशन, वनराई, प्रसिद्ध अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी दुष्काळी भागात राबविलेली वृक्षलागवड चळवळ यांचा आदर्श डोळ्यापुढे ठेवून देगाव (ता.मोहोळ) येथील युवकांच्या पुढाकाराने आणि वन विभागाच्या मदतीने उजाड झालेला महादेवाची टेकडी आणि माळरान परिसरात इथं देशी झाडांची लागवड होणे गरजेचे आहे. वन विभागाने लावलेली बरीच झाडे विदेशी आहेत. त्याचा काही उपयोग नाही. त्यांच्याकडील वड, पिंपळ, आंबा, हिरडा, बेहडा, बिब्बा, अर्जुन, उंबर, बहावा, कदंब, पळस, काटेसावर, कांचन, आपटा, बेल अशा प्रकारची देशी झाडे लावायचे ठरले. त्यासाठी वनविभागाकडे सरकारी रोपवाटीकेत नोंदणी करून ठेवण्याचे ठरले आहे. चांगला पाऊस पडला की, जुलै, ऑगस्ट मध्ये झाडे लागवड करण्यातचेही सर्वानुमते ठरले. येथील वृक्ष लागवड करून पुन्हा एकदा हा परिसर वनराईने बहरून जाणार आहे. यासाठी उन्हाळ्यात या ठिकाणी जेसीबीने खड्डे खणण्याचे नियोजन झाले आहे. यासाठी हनुमंत आतकरे, गणेश आतकरे, रामहरी नवले, राजकुमार पाटील, उपसरपंच अतुल आतकरे, महेश दगडे, श्रीधर आतकरे, डॉ.प्रदिप आतकरे, डॉ.मिलिंद लामगुंडे, मुकुंद भोसले, नागेश पाटील, गणेश सिरसट यांच्यासह युवकांनी यात सहभागी होण्याचे ठरवले आहे. संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: The youth of Degaon come together to make the forest green again