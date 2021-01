यूथ टॅाक ऑन गांधी  ः खेड्यांना खऱ्या भारताचे मानले मूळ 

सोलापूरः गांधींनी आयुष्यभर सत्य आणि अहिंसा या तत्त्वांचा पुरस्कार केला. स्वतःही याच तत्त्वांनुसार जगले आणि इतरांनीही तसे जगावे असेच सुचविले. त्यांनी खेड्यांना खऱ्या भारताचे मूळ म्हणून पाहिले आणि स्वयंपूर्णतेचा पुरस्कार केला. गांधीजींनी आपले आयुष्य सत्याच्या शोधासाठी अर्पण केले. त्यांचे आत्मचरित्र माझे सत्याचे प्रयोग हे आयुष्यभर कसे वागावे, याचीच शिकवण देते, तर गांधीजींनी युवकांना प्रेरित करण्यासाठी अनेक तत्त्वांचा वापर केल्याचे युवती आकांक्षा सोनवणे यांनी सांगत गांधींच्या विचाराने जगण्याची मानसिकता व्यक्‍त केली.

गांधींजी युवकांना प्रेरित करताना म्हणतात की, डोळ्यांसाठी डोळा सर्व जगाला आंधळे करून सोडले अशी अनेक ध्येये आहेत. ज्यासाठी मी जीव द्यायला तयार आहे. पण असे एकही ध्येय नाही. ज्यासाठी मी कुणाचा जीव घेईन. पण गांधीजींना माहित होते की, अहिंसेचे या पातळीपर्यंत पालन करण्यासाठी प्रचंड श्रध्दा आणि धैर्य आवश्‍यक आहे आणि प्रत्येकाजवळ ते असतेच. ते असणे अशक्‍य नाही. त्यामुळे ते उपदेश करतात की, जर अहिंसा भित्रपूताना झाकण्यासाठी येत असेल, तर प्रत्येकाने अहिंसेचे पालन करणे आवश्‍यक नाही. आजच्या युवकांनी गांधीजींच्या तत्त्वांना आत्मसात करून घेण्याचा प्रयत्न जरुर केला पाहिजे. अहिंसा श्रद्धेचा पहिला लेख गांधीजी म्हणतात अहिंसा हा माझ्या श्रध्देचा पहिला लेख आहे. तसेच तो माझ्या संप्रदायाचा शेवटचा लेख आहे. अनेक अशी जीवन जगण्याची प्रेरणा देणारी तत्त्वे गांधीजींनी युवकांसमोर मांडली. पण आता आपल्यावरून कळते की, आपण किती त्या तत्त्वाचा उपयोग करतो? आजच्या युवकांनी गांधीजींचे आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून जीवन जगले पाहिजे. जरी अहिंसेचे तत्त्व गांधीजींनी स्वतः मांडले नसले तरी छोट्या-मोठ्या राजकीय स्तरावर अहिंसेचा अवलंब करणारे ते पहिले व्यक्ती होते. गांधींजींचा संदेश...

अहिंसेसाठी प्रचंड श्रध्दा आणि धैर्य आवश्‍यक

प्रत्येकाजवळ अहिंसा असणे गरजेचे आहे

अहिंसा माणसाला माणूस म्हणून जगण्याची प्रेरणा देते

सत्याच्या शोधातच आत्मसुख आहे

