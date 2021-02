झेडपीचे सीईओ कोरोना पॉझिटिव्ह : शुक्रवारी घेणार होते लस 

सोलापूर : कोरोनावरील प्रतिबंधात्मक लसीकरण दुसऱ्या टप्प्यावर आले आहे. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना लस टोचल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात महसूल, जिल्हा परिषद व महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लस टोचली जात आहे. त्याअंतर्गत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी हेदेखील लस टोचून घेणार होते. मात्र, त्या आधीच ते कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. मागील आठवड्यात कामाचा व्याप मोठा असल्याने त्यांनी लस घेतली नाही. आता ते शुक्रवारी (ता. 26) लस टोचून घेणार होते. तत्पूर्वी, स्वामी यांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. लसीकरणानंतर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुढील डोस देईपर्यंत गर्दीपासून दूर राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 28 दिवसानंतर दुसरा डोस दिला जाणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वामी यांनी लस टोचून घेण्याचे नियोजन केले. शुक्रवारी लस टोचल्यानंतर पुढील दोन दिवस सुट्ट्याच असतात. सुट्ट्यांमध्ये गावी जाऊन आराम करता येईल या हेतूने त्यांनी शुक्रवारी लस टोचून घेण्याचे ठरविले होते. त्यांचा रिपोर्ट आता पॉझिटिव्ह आल्याने त्यांना दहा दिवस ते बरे होईपर्यंत आराम करावा लागणार आहे. संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: ZP CEO Corona Positive: The vaccine was to be taken on Friday