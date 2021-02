दहावीच्या विद्यार्थ्यांची दर आठवड्याला परीक्षा ; शिक्षण खात्याचा निर्णय

बेळगाव : दहावीच्या निकालात वाढ व्हावी यासाठी शिक्षण खात्याने विद्यार्थ्यांची दर सोमवारी परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानूसार शाळांमध्ये परीक्षा घेण्यास सुरुवात झाली असून परीक्षा कशा प्रकारे घेतली जात आहे. याची माहिती घेण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळांना भेट देण्याची सुचना करण्यात आली आहे. बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्याची दरवर्षी निकालात मोठी घट होते. गेल्यावर्षी शैक्षणिक जिल्हा निकालात 29 व्या क्रमांकापर्यंत घसरला होता. त्यामुळे यावेळी शिक्षण खात्याने निकाल वाढीसाठी विषेश मोहिम हाती घेतली आहे. तसेच कोरोनाच्या संकटामुळे शाळा वेळाने सुरु झाल्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शाळा सुरु झाल्यानंतर काही महिन्यातच होणाऱ्या परीक्षेबद्दल भितीचे वातावरण असल्याने, पुन्हा निकाल कमी लागु नये यासाठी गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयांमार्फत शाळांना विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्या, तसेच अभ्यासात कमी असणाऱ्या किंवा नापास होण्याची भिती असलेल्या विद्यार्थ्यांकडे अधिक लक्ष देण्याची अशी सुचना करण्यात आली आहे. हेही वाचा - मध्य रेल्वेनं मोडीत काढलेलं भंगार विकलं ; मिळाला कोट्यावधींचा नफा -



वार्षिक परीक्षा ज्या पद्धतीने घेतली जाते. त्याप्रमाणेच एका बाकावर एकच विद्यार्थी आणि कॉपीला कोणत्याही प्रकारचा थारा न देता परीक्षा घेण्याची सुचना करण्यात आली आहे. परीक्षेसाठी शुक्रवारी विद्यार्थ्यांना प्रश्‍न उपलब्ध करुन दिले जात आहे. या प्रश्‍नांची उत्तरे सोमवारी दुपारी 3 ते 4.30 यावेळेत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेवेळी विद्यार्थ्यांना द्यावी लागणार आहेत. तसेच शाळांमध्ये सुचनेनुसार परीक्षा घेतल्या जात आहेत, की नाही याची पाहणी करण्याची सुचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार शहर गट शिक्षणाधिकारी रवी बजंत्री यांनी शहरातील काही शाळांना भेट देऊन पाहणी केली आहे. शिक्षण खात्याने निकाल वाढीसाठी प्रयत्न सुरु केला असला तरी मात्र याचा विद्यार्थ्यांना किती लाभ होणार आहे. हे परीक्षेनंतरच स्पष्ट होणार आहे. "कोरोनाच्या पार्श्‍वभुमीवर परीक्षेला सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधील भिती कमी व्हावी आणि त्यांचा आत्मविश्‍वास वाढावा यासाठी दर सोमवारी परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शाळांचा निकाल चांगला लागण्यास मदत होणार आहे."



- अण्णाप्पा पॅटी, शिक्षणाधिकारी संपादन - स्नेहल कदम

