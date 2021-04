सांगली जिल्ह्यात कोरोना संसर्गातही द्राक्ष निर्यातीतून 100 कोटी 

सांगली ः सलग दुसऱ्या वर्षी कोरोनाचा संसर्ग, निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने बंद केलेले अनुदान, वाहतूक खर्चात झालेली वाढ या परिस्थितीतही यंदा द्राक्ष निर्यात होणार का?, याची चिंता लागली होती. युरोपसह अन्य देशात सध्या सुरू असलेल्या कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीतही सांगली जिल्ह्यातून मे अखेर 16 हजार 329 टन द्राक्ष निर्यात झाली आहे. येत्या आठ-दहा दिवसात होणारी निर्यात लक्षात घेतली तर किमान दराने शेतकऱ्यांना 100 कोटींहून अधिक रक्कम मिळणार आहे. गेल्या महिन्याभरात निर्यात वाढल्याने हंगाम सांगतेत स्थानिक बाजारातील दर तेजीत आहेत. पेटीचा दर 200 रुपयांवर पोहोचला आहे. गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्तीतून निर्यातक्षम द्राक्षाचे शेतकऱ्यांनी काटेकोर नियोजन केले. यंदा विलंबाने निर्यातक्षम द्राक्षाचा हंगाम सुरू झाला. जिल्ह्यातून युरोपीय देशांसह रशिया, आखाती देशांत द्राक्ष निर्यात सुरू आहे. जिल्ह्यातून युरोपीय देशात 610 कंटेनरमधून 8 हजार 136 टन व आखाती देशात 581 कंटेनरमधून 8 हजार 193 टन द्राक्षाची निर्यात झालेली आहे. गतवर्षी हंगामाच्या तुलनेत निर्यातीत दीडशे कंटेनरनी कमी असली; तरी येत्या तीन आठवड्यांत गेल्यावर्षी एवढी निर्यात शक्‍य आहे. जिल्ह्यात गेल्यावर्षी 2 हजार 235 शेतकऱ्यांनी द्राक्ष निर्यातीसाठी नोंदणी करून 1177 हेक्‍टरवरील द्राक्षे निर्यात केली होती. यंदा निर्यातक्षम द्राक्षाच्या नोंदणीत वाढ झाली आहे. यंदासाठी 4211 शेतकऱ्यांनी 2267 हेक्‍टर वरील द्राक्ष निर्यातीसाठी नोंद केली आहे. निर्यातक्षम द्राक्षाचे सरासरी एकरी उत्पादन 12 ते 14 टन इतके मिळते. परंतु या गेल्यावर्षीच्या अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. यंदा एकरी उत्पादन 10 ते 12 टन इतके मिळत आहे. 2 ते 3 टनांनी उत्पादनात घटले आहे. गेल्यावर्षी निर्यातक्षम द्राक्षास प्रतिकिलोस 95 ते 110 रुपये असा दर मिळाला. यंदा दर चांगले मिळतील अशी आशा होती. मात्र, केंद्राकडून द्राक्ष निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान बंद करण्यात आले आहे. त्यातच कंटेनरच्या भाड्यातदेखील वाढ झाली. त्याचा परिणाम निर्यातक्षम द्राक्षावर झाल्याचे उत्पादक शेतकऱ्यांनी सांगितले. यंदा द्राक्षाला युरोपसाठी प्रतिकिलोला 55 ते 60 आणि आखाती देशात 45 ते 55 रुपये असा दर मिळतो आहे. द्राक्ष निर्यातीची स्थिती निर्यात सन 2019-20 सन 2020-21 1 देश कंटेनर टन कंटेनर टन युरोप 639 8484 610 8136 आखाती 698 9767 581 8129 एकूण 1337 18254 1191 16329 यंदाची ठळक निर्यात (टनात) नेदरलॅंड- 5091

यु. के.- 1846

नॉर्वे- 252

जर्मनी- 268

फिनलॅंड- 308

कॅनडा- 869

चीन- 1650

ओमान-823

रशिया- 696

सौदी अरब- 2309

युएई- 913

