जिल्ह्यात नवे 1010 रूग्ण : 712 कोरोनामुक्त... 38 जणांचा मृत्यू; रूग्णसंख्येने 27 हजाराचा टप्पा ओलांडला 

सांगली- जिल्ह्यात आज दिवसभरात झालेल्या चाचण्यांमध्ये 1010 रूग्ण पॉझिटीव्ह असल्याचे आढळले. त्यापैकी 312 रूग्ण महापालिका क्षेत्रातील, 505 रूग्ण ग्रामीण भागातील आणि 193 रूग्ण शहरी भागातील आहेत. आज दिवसभरात जिल्ह्यातील 34 आणि परजिल्ह्यातील 4 अशा 38 जणांचा मृत्यू झाला. तर 712 रूग्ण कोरोनामुक्त झाले. जिल्ह्यात काल (ता.17) दिवसभरात रूग्णसंख्येने हजाराचा टप्पा ओलांडला होता. 1028 रूग्ण आढळले होते. तर आज देखील दिवसभरात 1010 रूग्ण पॉझिटीव्ह असल्याचे आढळले. त्यापैकी 312 महापालिका क्षेत्रातील असून त्यामध्ये सांगलीतील 223 आणि मिरजेतील 89 रूग्णांचा समावेश आहे. तर आज ग्रामीण भागात आटपाडी तालुक्‍यात 16, जत 55, कडेगाव 69, कवठेमहांकाळ 73, खानापूर 68, मिरज 125, पलूस 59, शिराळा 37, तासगाव 93, वाळवा 103 याप्रमाणे रूग्ण आढळले. दिवसभरात "आरटीपीसीआर' च्या 1390 चाचण्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये 650 रूग्ण पॉझिटीव्ह आढळले. हे प्रमाण 47.76 टक्के इतके आहे. तर ऍन्टीजेनच्या 1708 चाचण्या करण्यात आल्या असून त्यामध्ये 390 रूग्ण पॉझिटीव्ह आढळले. हे प्रमाण 22.83 टक्के इतके आहे. दोन्ही चाचण्यात 1040 रूग्ण आढळले. त्यापैकी जिल्ह्यातील 1010 आणि परजिल्ह्यातील 30 रूग्ण आहेत. दिवसभरात जिल्ह्यातील 34 जणांचा मृत्यू झाला. त्यामध्ये आटपाडी तालुक्‍यात 1, जत 3, कडेगाव 1, कवठेमहांकाळ 3, मिरज 3, पलूस 3, तासगाव 5, शिराळा 5, वाळवा 4, महापालिका क्षेत्रात 6 रूग्णांचा मृत्यू झाला. तर परजिल्ह्यातील कोल्हापूरचे तीन आणि कराडच्या एक अशा चौघांचा मृत्यू झाला. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील 1111 रूग्ण चिंताजनक आहेत. त्यापैकी 937 ऑक्‍सिजनवर, 52 नेझल ऑक्‍सिजनवर आणि 122 रूग्ण व्हेंटीलेटरवर आहेत. आज दिवसभरात 712 रूग्ण कोरोनामुक्त झाल्यामुळे दिलासा मिळाला. सद्यस्थितीत 9750 रूग्णांवर उपचार सुरू असून त्यापैकी 6889 रूग्ण घरात उपचार घेत आहेत. प्लाझ्मा उपचारास यश-

प्लाझ्मा थेरपीबाबत विविध मतप्रवाह असताना येथील भारती हॉस्पिटलमध्ये एका 24 वर्षीय युवतीवरील उपचारादरम्यान प्लाझ्मा थेरपीचा खूप चांगला उपयोग झाल्याचे दिसून आले. ही युवती तिसऱ्या टप्प्यात किंवा व्हेन्टिलेटरवर असतानाही या थेरपीचा उपयोग झाला. आज या युवतीला घरी सोडण्यात आले.

जिल्ह्यातील चित्र- आजपर्यंतचे पॉझिटीव्ह रूग्ण-27691

सध्या उपचार घेणारे रूग्ण- 9750

आजपर्यंत बरे झालेले रूग्ण- 16903

आजअखेर जिल्ह्यातील मृत-1038

परजिल्ह्यातील मृत रूग्ण- 151

पॉझिटीव्हपैकी चिंताजनक- 1111

आजअखेरचे ग्रामीण रूग्ण- 12188

आजअखेरचे शहरी रूग्ण- 3789

महापालिका क्षेत्र रूग्ण- 11714

