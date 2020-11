जिल्ह्यात 105 कोरोनामुक्त ; दिवसात नवे रुग्ण 29

सांगली : जिल्ह्यात आज 105 जण कोरोनामुक्त झालेत. दिवसात 29 जणांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले. गेल्या काही दिवसांत बाधितांची आकडेवारी कमी होत आहे. महापालिका क्षेत्रात चार जणांना बाधा झाली. एकूण बाधित 46 हजार 093 झाले. 436 जणांवर उपचार सुरू आहेत. दिवसभरात तिघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. दिवसभरात 124 आरटीपीसीआर तपासण्यात 15 बाधित आढळले. 693 रॅपीड अँटिजेन तपासण्यात 14 जणांना बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले. आटपाडी तालुक्‍यात 3, जतला 8, कवठेमहांकाळ 2, खानापूर 3, मिरज 1, पलूस 1, तासगाव 7 जणांना बाधा झाली. महापालिका क्षेत्रात नवे 4 रुग्ण सापडलेत. सांगलीत 3 आणि मिरजेत 1 रुग्ण आढळले. पलूस, तासगाव आणि महापालिका क्षेत्रातील प्रत्येकी एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सद्यस्थितीत 244 जण गृहअलगीकरणात आहेत. 63 रुग्ण ऑक्‍सिजनवर आहेत. नॉन इन्व्हेंजीव व्हेंटिलेटरवर 17, हायफ्लो नेझल ऑक्‍सिजनवर 9 रुग्ण, तर इन्व्हेंजीव व्हेंटिलेटरवर 1 आहेत. आजचे बाधित ः 29

उपचाराखाली ः 436

बरे झालेले ः 43978

एकूण मृत्यू ः 1679

एकूण बाधित ः 46093

चिंताजनक ः 90

ग्रामीण बाधित ः 23112

शहरी बाधित ः 6810

मनपा क्षेत्र ः 16171 संपादन : प्रफुल्ल सुतार

