शिराळ्यात 1050 होम क्वारंटाईन : ग्रामस्थांची प्रत्येकावर नजर

शिराळा (सांगली)- शिराळा तालुक्यात बाहेर गावातून आलेल्या 1050 लोकांना होम क्वारनटाईन करण्यात आले असून परदेशातून आलेले 16जण क्वारंटाईन मधून बाहेर आले आहेत. बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येकास होम क्वारंटाईन करण्यासाठी गावचे नागरिकच सतर्क झाले आहेत. शिराळा तालुक्यात सध्या कोरोनाचा एक ही रुग्ण नसल्याने सर्वांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे. शिराळा तालुक्यात पंधरा हजार 468 हुन अधिक लोक कोरोनच्या धास्तीने मुंबई, पुणे व इतर गावातून आले आहेत. परदेशातून आलेल्या 16 जणांचा होम क्वारंटाईनचा 14 दिवसाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे सर्वांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे. शिराळा तालुक्यातील शिराळा पश्चिम व उत्तर भागाततील लोक उदरनिर्वाहासाठी मुंबई येथे आहेत. मात्र लॉक डाऊन च्या प्रारंभी अनेक मुंबई,पुणे व इतर शहरात असणाऱ्या नागरिकांनी गड्या आपला गाव बरा म्हणून गावाकडची वाट धरू लागल्याने गावागावात लोकांची गर्दी वाढू लागली. कोरोनाचा मुंबई येथे वाढता प्रादुर्भाव पाहता मुंबईत येथे असणाऱ्या लोकांनी गावाकडे येण्यासाठी धडपड सुरू आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल पासून बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येकाला होम क्वारंटाईन केले जात आहे. यासाठी आरोग्य विभागाकडून सर्व्हे केला जात आहे. गावातील नागरिक ही कोरोनाच्या धास्तीने सतर्क झाल्याने गावत येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर गावातील लोक आता लक्ष ठेऊन आहेत. येणाऱ्या प्रत्येकाला होम क्वारंटाईन केले जात आहे.

