जिल्ह्यात कोरोनाचे 11 रुग्ण; 10 जण मुक्त 

सांगली : जिल्ह्यात आज दिवसभरात झालेल्या चाचणीत 11 जण कोरोना बाधित असल्याचे निष्पन्न झाले. सांगली शहरातील नऊ जणांचा त्यात समावेश आहे खानापूर तालुक्‍यातील दोघांना बाधा झाली आहे. दिवसभरात 10 जण कोरोनामुक्त झाले. जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या बऱ्यापैकी आटोक्‍यात आली आहे. अद्यापही दक्षता घेण्याची आवश्‍यकता भासत आहे. महापालिका क्षेत्रात गेल्या दिवासत रुग्णांची संख्या दिसून येत आहे. आज दिवसभरात झालेल्या आरटीपीसीआर चाचणीत 106 जणांचे स्वॅब तपासले. त्यात चार जण कोरोना बाधित आढळले. तर ऍन्टीजेन चाचणीत 232 जणांचे स्वॅब तपासले. त्यामध्ये 7 जण कोरोना बाधित आढळले. आज आढळलेल्या 13 कोरोना बाधित रुग्णांत जत, खानापूरचे 2 रूग्ण आहेत. अन्य तालुक्‍यात दिवसभरात कोणालाही बाधा झाली नाही. सांगली शहरातील पाच आणि मिरजेतील चार जणांना बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले. आज दिवसभरात 10 जण कोरोनामुक्त झाले. सध्या 126 जणांवर उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी 45 जण चिंताजनक आहेत.

जिल्ह्यातील चित्र

आजअखेर जिल्ह्यातील रुग्ण- 48189

आजअखेर बरे झालेले रुग्ण- 46311

सध्या उपचार घेणारे रुग्ण- 126

आजअखेर जिल्ह्यातील मृत- 1752

ग्रामीण भागातील रुग्ण- 24381

शहरी भागातील रुग्ण- 7192

महापालिका क्षेत्र रुग्ण- 16616 कोरोना तालुकानिहाय

जिल्ह्यात आज ग्रामीण भागात 2, शहरी भागात एक आणि महापालिका क्षेत्रात 9 रुग्ण आढळले.

आटपाडी- 2491

जत- 2293

कडेगाव- 2952

कवठे महांकाळ- 2472

खानापूर- 2974

मिरज- 4547

पलूस- 2631

शिराळा- 2293

तासगाव- 3423

वाळवा- 5497

महापालिका- 16616

एकूण - 48189 संपादन : प्रफुल्ल सुतार

