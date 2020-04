जिल्ह्यात 1200 मंडप व्यावसायिकांची होरपळ

सांगली-कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर सर्व कार्यक्रमांना फाटा देण्यात आलेला आहे. लग्नसराईच नव्हे तर 30 जूनपर्यंत कोणत्याच कार्यक्रमांना परवानगीची शक्‍यता धूसर बनली आहे. जिल्ह्यातील 1200 मंडप व्यवसायिक त्यांना पूरक मंडप डेकोरेटर्स्‌वरील 9 हजार कामगारांवर उपासमारीचे संकट कोसळले आहे. मंडप व्यावसायाची शासनाने योग्य ती दखल घेऊन होरपळ कशी थांबेल हे बघितले पाहिजे असे मत मंडप लाईट आणी फ्लॉवर डेकोरेटर्स व्यावसायिक असोसिएशन अध्यक्ष सहदेव माळी, सचिव मधुकर मिरजे यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले," गेल्या वर्षी आलेल्या महापूरातुन मंडप व्यवसाय आता कोठे स्थिर होत होता. तोपर्यंत कोरोनामुळे मंडप व्यवसाय आणी त्या सोबत केले जाणारे लाईट व फ्लॉवर डेकोरेशन व्यावसाय पूर्णपणे मोडकळीस आलेले आहेत. महापुरामध्ये कितीतरी मंडप डेकोरेटर्सचे सामान वाहून गेले, कित्येकांचे स्टेजचे सेटअप्स खराब झाले, तर कित्येकांचे लाईट साहित्य निकामी झाले होते. अशा सर्व गंभीर प्रसंगातून डेकोरेशन व्यावसायिकांनी मोठ्या हिमतीने प्रसंगी कर्जे काढून पुन्हा साहित्य खरेदी मोठ्या प्रमाणात केली होती, ती फक्त येणारी लग्न सराई नजरेसमोर ठेवूनच. तशी ह्यावर्षी अपेक्षेनुसार कित्येक डेकोरेटर्सची कामेही चांगली बुकिंग झालेली होती. पण कोरोना महामारीमुळे सर्व कामे रद्द होऊन घेतलेली ऍडव्हान्स रक्कमही परत देण्यात आलेली आहेत. अशा परिस्थितीत वेगवेगळे कर भरणे आणी कामगारांना सांभाळणे अतिशय कठीण होऊन बसले आहे. ते म्हणाले, सध्या मंडप व्यावसायिक आणी मंडप कामगार वर्ग अंत्यत अडचणीत सापडलेला आहे. संपूर्ण सांगली जिल्ह्यामध्ये साधारण 1200 हून अधिक मंडप व्यावसायिक आहेत. तसेच ह्या व्यवसायामध्ये मनुष्यबळाची मोठ्या प्रमाणात आवश्‍यक्‍यता भासत असल्यामुळे कामगार संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. आजमितीस जिल्ह्यातील छोट्या मोठ्या अशा सर्व प्रकारच्या मंडप डेकोरेटर्सकडील कामगार संख्या ही अंदाजे 9000 च्या वर आहे. सिजनेबल व्यवसायाचे संकट

तसेच किती तरी मंडप डेकोरेशनचे अंगावर काम घेणारे कुशल कामगार हजारोनी आहेत. आजच्या घडीला अशा सर्वावर मोठ्या उपासमारीचे संकट ओढवलेले आहे. सिजनेबल व्यवसाय करणाऱ्या आणी अशा बिकट परिस्थितीशी झुंजणाऱ्या मंडप व्यावसायाची शासनाने योग्य ती दखल घेऊन मंडप व्यावसायिकांची होणारी होरपळ कशी थांबेल हे बघितले पाहिजे.



