प्रधानमंत्री उज्वला' तून जिल्ह्यासाठी मिळाले 12.22 कोटी अनुदान 

सांगली, ः "कोरोना' च्या प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करण्यात आली. या योजने अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत सिलेंडर देण्यात येत आहेत. संचारबंदीतील स्थितीला आर्थिक झळ कमी बसावी म्हणून शासनाने गरीब व आरोग्य सेवा कामगारांसह प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 1 एप्रिल ते 30 जून 2020 या तीन महिन्याच्या कालावधीत मोफत एलपीजी गॅस सिंलेडर देण्याची तरतूद केली. जिल्ह्यात 1 लाख 11 हजार 177 लाभार्थीपैकी 1 लाख 11 हजार 809 लाभार्थींना या योजनेचा लाभ घेतला आहे. एक एप्रिलपासून मेअखेर 1 लाख 61 हजार सिलिडर मोफत वाटली असून त्यासाठी 12.22 कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.

योजने अंतर्गत उज्वला ग्राहकांच्या बॅंक खात्यात दरमहिन्याच्या 14.2 किलो रिफिलच्या किंमतीएवढी आगाऊ रक्कम जमा करण्यात येते. महिन्याला एक प्रमाणे तीन रिफीलची तरतूद आहे. ज्या ग्राहकांकडे 5 किलोचे सिलेंडर आहे त्यांना महिन्याला 3 तर योजनेच्या अवधीत फक्त 8 रिफिलची तरतूद आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी त्यांच्याकडील रक्कमेतून सिलेंडर घेतला नाही तर त्यांना पुढील महिन्यात आगाऊ रक्कम मिळत नाही. आगाऊ रक्कम मिळण्यासाठी ग्राहकांने बॅंक खाते सुरू असण्याबाबत खात्री करणे आवश्‍यक आहे. ज्या लाभार्थ्यांना आगाऊ रक्कम मिळाली नाही, त्यांनी गॅस वितरकांशी संपर्क साधावा किंवा ऑइल कंपनीच्या हेल्पलाईन- एच पी गॅस, इंडेन गॅस 18002333555, भारत गॅस 1800224344 क्रमांकावर संपर्क साधावा. आधार लिंक न झाल्याबाबतची कारणे जाणून त्याबाबत बॅंकेत जावून सुधारणा करून घ्यावी.





कंपनीचे नाव, लाभार्थी, अनुदान ( कोटी), सिलिंडर संख्या

एसपीसी, 53583, 5.74, 73152

बीपीसी, 38500, 4.45, 62481

आयओसी, 19726, 2.03, 25305



