सांगलीतील हायरिस्क 21 पैकी 17 निगेटिव्ह; चार प्रतिक्षेत 

सांगली : शहरातील रेव्हेन्यू कॉलनीतील कोरोनाग्रस्त रुग्णाच्या संपर्कातील हायरिस्क असणाऱ्या 21 जणांचे स्वॅबचे अहवाल प्राप्त झाले असून त्यातील 17 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. चार जणांचे अहवाल प्रतिक्षेत आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिली. सांगली शहरातील येथील रेव्हेन्यू कॉलनीतील कोरोनाग्रस्त रुग्णाच्या संपर्कातील हायरिस्क असणारे 20 जण सध्या इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन करण्यात आले आहेत. त्यांचे स्वॅबचे नमुने काल (ता. 12) तापसणीसाठी पाठविण्यात आले. त्यापैकी कोणालाही त्रास जाणवत नाही. त्यांचा अहवाल आज आले आहेत. चार जणांचे अहवाल प्रतिक्षेत आहेत.

