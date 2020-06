सांगली जिल्ह्यात नवे 20 रुग्ण; मणदूरमध्ये 8, भाळवणीत 2, वाळावा-तासगामध्ये प्रत्येकी 3, दुधोंडीत 2, कवठेमहांकाळ, अंकलेत रुग्ण 

सांगली : जिल्ह्यात आज नव्याने 20 रुग्ण मिळून आले आहेत. त्यात शिराळा तालुक्‍यातील मणदूर येथे 8, भाळवणी (खानापूर) येथे 2, मांजर्डे (तासगाव) 2, गव्हाण (तासगाव) 1, कवठेमहांकाळ शहरात 1, अंकले (जत) येथे 1, तर पलूस तालुक्‍यातील दुधोंडी येथे कोरोनाचा प्रवेश झाला असून दोन रुग्ण मिळून आले आहेत. तसेच वाळवा तालुक्‍यातील वाटेगाव, येलूर आणि इस्लामपूर शहरात प्रत्येकी एक रुग्ण मिळून आले. रुग्णांची संख्या 242 झाली असून, सद्यस्थितीत 114 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. चार जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यावर मिरजेतील कोरोना रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली. चार चिंताजनक; चार कोरोनामुक्त

साळसिंगे (ता. खानापूर) येथील 60 वर्षीय व्यक्ती, कदमवाडी (कवठेमहांकाळ) येथील 50 वर्षीय महिला, विटा (हनुमंतनगर) येथील 34 वर्षीय पुरुष, वांगी (कडेगाव) येथील 69 वर्षीय पुरुष अशा चार जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. रिळे (शिराळा), शेटफळे (आटपाडी), मालेवाडी (शिराळा), विटा रोड (तासगाव) असे एकूण चार जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. नवे बाधित - 20

एकूण रुग्ण - 242

उपचार घेणारे रुग्ण - 114

बरे झालेले रुग्ण - 121

मृत्यू - 8

पॉझिटिव्ह चिंताजनक - 4

ग्रामीणमधील बाधित - 185

शहरी भागातील बाधित - 46

महापालिका क्षेत्र- 11



