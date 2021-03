जिल्ह्यात दिवसभरात 20 रुग्ण; 12 कोरोनामुक्त

सांगली : जिल्ह्यात आज दिवसभरात 20 जणांना कोरोनाची बाधा झाली. तर सांगली शहरातील एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पालिका क्षेत्रात पाच जण बाधित आढळून आले. दिवसभरात 12 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. 270 रुग्ण उपचार आहेत. आज दिवसभरात झालेल्या आरटीपीसीआर चाचणीत 220 जणांचे स्वॅब तपासले. त्यात 5 जण कोरोना बाधित आढळले. तर ऍन्टीजेन चाचणीत 585 जणांचे स्वॅब तपासले. त्यामध्ये 15 जण कोरोना बाधित आढळले. वाळवा तालुक्‍यातील 9 जणांना, तर आटपाडी तालुक्‍यातील तिघांना बाधा झाली. जत, मिरज, कडेगाव तालुक्‍यात प्रत्येकी एक रुग्ण बाधित आढळले. तर पालिका क्षेत्रातील सांगलीत दोन, तर मिरजेत तीन बाधित आढळले. 12 जण कोरोनामुक्त झाले. सध्या 270 जणांवर उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी 45 जण चिंताजनक आहेत. 190 रुग्ण गृहअलकीकरणात आहेत. 80 जण रुग्ण रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. जिल्ह्यातील चित्र

आजअखेर जिल्ह्यातील रुग्ण- 48723

आजअखेर बरे झालेले रुग्ण- 46690

सध्या उपचार घेणारे रुग्ण- 270

आजअखेर जिल्ह्यातील मृत्यू- 1763

ग्रामीण भागातील रुग्ण- 24645

शहरी भागातील रुग्ण- 7269

महापालिका क्षेत्र रुग्ण- 16809 कोरोना तालुकानिहाय स्थिती

आटपाडी- 2540

जत- 2359

कडेगाव- 2974

कवठे महांकाळ- 2496

खानापूर- 3037

मिरज- 4563

पलूस- 2636

शिराळा- 2301

तासगाव- 3463

वाळवा- 5545

महापालिका- 16809

एकूण - 48723 संपादन : प्रफुल्ल सुतार

