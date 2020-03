हमीभाव केंद्रावर 200 क्विंटल तूर पडून

सांगली-राज्य शासनाने हमीभावाने तूर खेरदीसाठी घातलेली हेक्‍टरी 257 किलोची मर्यादा अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तूर खरेदीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्यांनी विक्रीसाठी आणलेली पोती येथील विष्णूअण्णा खरेदी-विक्रीच्या गोदामात टाकून घर गाठले. या प्रकरणी आता शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. जिल्ह्यातील 520 शेतकऱ्यांनी तूर विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. पहिल्या टप्प्यात जत तालुक्‍यातील सुमारे 35 शेतकऱ्यांना तूर विक्रीसाठीचा संदेश दिला होता. त्यानुसार पाच दिवसापूर्वी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन येथील तूर खरेदी केंद्रात 400 पोती तूर विक्रीसाठी आणली होती. परंतू तूर खरेदीची मर्यादा हेक्‍टरी 257 किलो असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आणि तूर विक्री न करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. खरेदी मर्यादा वाढवत नाही तोपर्यंत विक्री न करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला. मर्यादा वाढवली जाईल या आशेने पाच दिवस शेतकरी बाजार समितीच्या आवारात मुक्काम ठोकून होते. खरेदीची मर्यादा वाढविण्यासाठी आम्ही पत्रव्यवहार केला आहे,' असे बाजार समिती प्रशासन आणि खरेदी केंद्राचे अधिकारी शेतकऱ्यांना सांगत होते. परंतू या संदर्भात कोणत्याही हालचाली न झाल्याने शेतकरी आणखी संतप्त झाले. दरम्यान, ज्या गाडीतून माल आणला होता त्याचे दिवसागणिक भाडे वाढत होते. त्यामुळे तूर ठेवण्यासाठी बाजार समिती प्रशासनाकडे शेतकऱ्यांनी विनवण्या केल्या. परंतू बाजार समितीने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्राकडेच तूर ठेवण्याची विनंती केली. अधिकाऱ्यांनी माल ठेवण्यास परवानगी दिली, मात्र जबाबदारी घेतली नाही. तुमच्या जबाबदारीवर माल ठेवा, आम्ही कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही,' असे सांगून अधिकाऱ्यांनी हात वर केले.

वाढते गाडी भाडे देण्यापेक्षा खरेदी केंद्रातच माल ठेवण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला. 200 क्विंटल तूर केंद्रातच ठेवून शेतकऱ्यांनी शेवटी गावाची वाट धरली. बाजार समितीने जबाबदारी टाळली

शेतकऱ्यांनी 400 पोती विक्रीस आणली होती. परंतू मर्यादेचा तिढा सुटला नाही. त्यामुळे बाजार समितीने शेतकऱ्यांचा शेतमाल गोदामात सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी घेणे अपेक्षित होते. मात्र, शेतकऱ्यांनी विनवण्या करूनही बाजार समितीने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

माहिती घेण्यासाठी खरेदी केंद्रात फोन केला असता अद्यापही मर्यादा वाढवली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अजून किती दिवस लागणार याचीही माहिती नाही, मर्यादा वाढवून आली की तुम्हाला फोनवरून सांगितले जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

- सुरेश रजपूत, उटगी, ता. जत, जि. सांगली



