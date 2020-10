जिल्ह्यात दिवसभरात 217 कोरोनामुक्त : नवे 114 रुग्ण...जिल्ह्यातील चौघांचा मृत्यू 

सांगली- जिल्ह्यातील कोरोना बाधित रूग्णांची संख्या गेल्या काही दिवसापासून कमी होत आहे. आज दिवसभरात झालेल्या चाचण्यातून 114 रूग्ण बाधित असल्याचे आढळले. दिवसभरात 217 कोरोनामुक्त झाले. तर आज जिल्ह्यातील चौघांचा मृत्यू झाला. जिल्ह्यात आरटीपीसीआर आणि ऍन्टीजेन चाचण्यातून कोरोना बाधितांचे निदान केले जात आहे. आज दिवसभरात आरटीपीसीआर चाचण्यात 1093 रूग्णांचे स्वॅब तपासले. त्यामधये 53 रूग्ण बाधित आढळले. तर ऍन्टीजेन चाचणीत 2308 रूग्ण तपासल्यानंतर 67 रूग्ण बाधित आढळले. दोन्ही चाचण्यातून 120 कोरोना बाधित आढळले. त्यापैकी 114 जिल्ह्यातील आणि 6 रूग्ण परजिल्ह्यातील आहेत.

जिल्ह्यातील रूग्णसंख्येमध्ये आज महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक 18 रूग्ण आढळले. त्यापैकी सांगलीत 13 आणि मिरजेत 5 रूग्ण आहेत. तर ग्रामीण भागात आटपाडी तालुक्‍यात 10, जत 11, कडेगाव 11, कवठेमहांकाळ 6, खानापूर 13, मिरज 10, पलूस 3, शिराळा 7, तासगाव 12, वाळवा 13 याप्रमाणे रूग्ण आढळून आले. तर आज दिवसभरात 217 रूग्ण कोरोनामुक्त झाले. आज दिवसभरात कडेगाव, खानापूर, मिरज आणि तासगाव तालुक्‍यातील प्रत्येकी एक रूग्ण याप्रमाणे चार रूग्णांचा मृत्यू झाला. सद्यस्थितीत 201 रूग्ण चिंताजनक आहेत. त्यापैकी 168 जण ऑक्‍सिजनवर आहेत. तर 33 रूग्ण व्हेंटीलेटरवर आहेत. तसेच सध्या जिल्ह्यातील 1761 जणांवर विविध ठिकाणी उपचार सुरू आहेत.

जिल्ह्यातील चित्र आजअखेर बाधित रूग्ण- 44982

आजअखेर बरे झालेले रूग्ण- 41586

सध्या उपचार घेणारे रूग्ण- 1761

आजअखेर जिल्ह्यातील मृत- 1635

परजिल्ह्यातील मृत रूग्ण- 206

बाधितपैकी चिंताजनक- 201

आजअखेर ग्रामीण रूग्ण- 22330

आजअखेर शहरी रूग्ण- 6638

महापालिका क्षेत्र रूग्ण- 16014 कोरोना तालुकानिहाय आटपाडी- 2163

जत- 1901

कडेगाव- 2666

कवठेमहांकाळ- 2331

खानापूर- 2580

मिरज- 4327

पलूस- 2513

शिराळा- 2171

तासगाव- 3082

वाळवा- 5234

महापालिका- 16014

एकुण= 44982



Web Title: 217 corona free in a day in the district: 114 new patients