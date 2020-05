२३ हजार जिल्ह्यातून बाहेर  गेले; ६ हजार आले

सांगली ः कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून देशभर लॉकडाऊन जारी आहे. लॉकडाऊनमुळे सांगली जिल्ह्यातील अनेक व्यक्ती राज्याबाहेर व राज्यातील अन्य जिल्ह्यात अडकून पडल्या आहेत. तसेच सांगली जिल्ह्यातही अन्य जिल्ह्यातील व राज्याबाहेरील व्यक्ती अडकून पडल्या आहेत. या व्यक्तींना त्यांच्या स्वगृही जाता यावे यासाठी शासनाच्या वतीने अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यानुसार 10 मेपर्यंत सांगली जिल्ह्यातून राज्याबाहेर व अन्य जिल्ह्यात 23 हजार 349 व्यक्ती जिल्ह्याबाहेर गेले असून सांगली जिल्ह्यात राज्याबाहेरून व राज्यातील अन्य जिल्ह्यातून 5 हजार 879 व्यक्ती जिल्ह्यात आले आहेत. अशा येणाऱ्या व जाणाऱ्या व्यक्तींची एकूण संख्या 29 हजार 228 इतकी आहे, अशी माहिती अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी आज दिली. सांगली जिल्ह्यातून राज्याबाहेर जाणाऱ्या 9 हजार 619 व्यक्ती आहेत तर राज्यातील अन्य जिल्ह्यात जाणाऱ्या 13 हजार 730 व्यक्तींचा आहेत. सांगली जिल्ह्यात राज्याबाहेरून आलेल्या 2 हजार 146, तर राज्यातील अन्य जिल्ह्यातून आलेल्या 3 हजार 733 व्यक्तींचा समावेश आहे. राज्य सरकाराने 1 मे रोजी राज्यांतर्गत प्रवासासाठी परवानगी देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. तरीही सांगली जिल्ह्यातून जाणाऱ्यांची संख्या जास्त आणि जिल्ह्यात येणाऱ्यांची संख्या फारच कमी आहे. जिल्ह्यातून बाहेर जाण्यासाठी तसेच येण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल करून घेतले जात आहेत. सांगली जिल्ह्यात परवानगीसाठी 12 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची टीम काम करीत आहे.

