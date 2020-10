जिल्ह्यात नवे 231 रूग्ण ...335 कोरोनामुक्त...10 जणांचा मृत्यू : 472 चिंताजनक रूग्ण 

सांगली- जिल्ह्यात आज दिवसभरात झालेल्या कोरोना चाचणीमध्ये 231 नवे कोरोना बाधित रूग्ण आढळले. महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक 47 रूग्ण असून ग्रामीण भागात वाळवा व खानापूर तालुक्‍यात सर्वाधिक 36 रूग्ण आहेत. दिवसभरात जिल्ह्यातील 10 रूग्णांचा आणि सातारा येथील एकाचा मृत्यू झाला. तर आज 335 रूग्ण कोरोनामुक्त झाले. आज दिवसभरात आरटीपीसीआर चाचणीमध्ये 667 रूग्णांचे स्वॅब तपासले. त्यामध्ये 105 जण बाधित आढळले. हे प्रमाण 16 टक्के इतके आहे. तर ऍन्टीजेन चाचणीमध्ये 1852 रूग्णांचे स्वॅब तपासले. त्यामध्ये 131 रूग्ण बाधित आढळले. हे प्रमाण 8 टक्के इतके आहे. दोन्ही प्रकारच्या चाचण्यांमध्ये 236 रूग्ण बाधित असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यापैकी 231 जिल्ह्यातील आणि 5 रूग्ण परजिल्ह्यातील आहेत. आजच्या 231 रूग्णांमध्ये आटपाडी तालुक्‍यातील 11, जत 17, कडेगाव 16, कवठेमहांकाळ 8, खानापूर 36, मिरज 16, पलूस 10, शिराळा 19, तासगाव 15, वाळवा 36 आणि महापालिका क्षेत्रातील 47 रूग्णांचा समावेश आहे. महापालिका क्षेत्रातील रूग्णांमध्ये सांगलीतील 33 आणि मिरजेतील 14 रूग्णांचा समावेश आहे. आज दिवसभरात दहा रूग्णांचा मृत्यू झाला. त्यामध्ये तासगाव तालुक्‍यातील तीन, पलूस व वाळवा तालुक्‍यातील प्रत्येक दोन आणि जत, कडेगाव, महापालिका क्षेत्रातील एक रूग्ण यांचा समावेश आहे. तसेच सातारा येथील एका रूग्णाचा येथे मृत्यू झाला. आज दिवसभरात 335 रूग्ण कोरोनामुक्त झाले.

सद्यस्थितीत 3474 रूग्णांवर उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी 2529 रूग्ण होम आयसोलेशनमध्ये उपचार घेत आहेत. उपचार घेत असलेल्या रूग्णांपैकी 472 रूग्ण चिंताजनक आहेत. त्यापैकी 400 रूग्ण ऑक्‍सिजनवर आणि 72 रूग्ण व्हेंटीलेटरवर आहेत. जिल्ह्यातील चित्र- आजअखेरचे बाधित रूग्ण- 42472

आजअखेर कोरोनामुक्त- 37438

सध्या उपचार घेणारे रूग्ण- 3474

आजअखेर जिल्ह्यातील मृत- 1560

परजिल्ह्यातील मृत रूग्ण- 201

सद्यस्थितीत चिंताजनक रूग्ण- 472

आजअखेर ग्रामीण रूग्ण- 20547

आजअखेर शहरी रूग्ण- 6238

महापालिका क्षेत्र रूग्ण- 15687



Web Title: 231 new patients in the district.335 corona free. 10 deaths: 472 critical patients