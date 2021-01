जिल्ह्यात कोरोनाचे नवे 24 रुग्ण; 18 जण कोरोनामुक्त

सांगली : जिल्ह्यात आज दिवसभरात कोरोनाचे 24 नवे रुग्ण आढळून आले. 18 जण कोरोनामुक्त झाले. महापालिका क्षेत्रात आज दिवसभरात सहा रुग्ण आढळून आले. बाधितांची संख्या 47 हजार 978 झाली आहे. आज 316 जणांची आरटीपीसीआर तपासणी झाली. त्यात सात बाधित आढळले. 784 जणांची अँटीजेन तपासणी केली. त्यात 20 जण बाधित आढळले. आटपाडी तालुक्‍यात तीन, जत तालुक्‍यात सहा, कवठेमहांकाळमध्ये एक, खानापूर तालुक्‍यात पाच, पलूस तालुक्‍यात दोन, तासगाव तालुक्‍यात एकास बाधा झाली. महापालिका क्षेत्रातील सांगली शहरात पाच, तर मिरज शहरातील एकास बाधा झाली. परजिल्ह्यातील आज नवे तीन रुग्ण उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. परजिल्ह्यातील एकूण बाधितांची संख्या 1540 इतकी असून त्यापैकी 1306 रुग्ण बरे झाले आहेत. गृहअलगीकरणात 100 रुग्ण उपचार घेत आहेत. रुग्णालयात 63 जण उपचार घेत आहेत. सध्याची स्थिती अशी ः आजचे बाधित ः 24, उपचाराखाली ः 178, बरे झालेले ः 46 हजार 055, मृत्यू ः 1745, बाधित ः 47 हजार 978, चिंताजनक 37, ग्रामीण बाधित ः 24 हजार 275, शहरी बाधित ः 7 हजार 155, मनपा क्षेत्रात बाधित 16 हजार 548. जिल्ह्यात आज 24 रुग्ण नव्याने कोरोनाबाधित झाले. त्यामुळे एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या 47 हजार 978 झाली आहे. तालुकानिहाय कोरोनाबाधित

आटपाडी : 2483

जत : 2253

कडेगाव : 2933

कवठेमहांकाळ : 2469

खानापूर : 2951

मिरज : 4532

पलूस : 2628

शिराळा : 2291

तासगाव : 3402

वाळवा : 5488

महापालिका : 16548

एकूण 47 हजार 978 संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: 24 new patients of corona in the district; 18 corona free