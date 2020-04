जिल्ह्यात तीन महिन्यांसाठी 27600 टन मोफत तांदूळ 

सांगली- कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतंर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून पात्र लाभार्थींना एप्रिल ते जून तीन महिन्यांसाठी प्राधान्य कुटुंब व अंत्योदय योजनेतंर्गत शिधापत्रिकाधारकांना नियमित धान्य व्यतिरिक्त प्रति व्यक्ती 5 किलो तांदूळ मोफत देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील 18 लाख 40 हजार 207 लाभार्थींना प्रति महिना 9200 टन असे 27 हजार 600 टन तांदळाचे वाटप केले जाणार आहे. तिनही महिन्यात पहिल्या आठवडात नियमित राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील धान्य वाटप होईल तर पुढील काळात मोफत तांदळाचे वाटप केले जाणार आहे. धान्य वितरणाबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, एप्रिल, मे व जून 2020 महिन्यांसाठी नियमित अन्न सुरक्षा योजनेतील धान्य अत्योदयसाठी महिन्याला 35 किलो आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थींना माणसी 2 किलो तांदूळ व 3 किलो गहू सवलतीच्या दरात मिळेल. एप्रिल 2020 मध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील नियमित अन्नधान्याचे वाटप पहिल्या आठवड्यात लाभार्थ्यांना पूर्ण होईल व त्यानंतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत मोफत तांदळाचे वाटप प्रति लाभार्थी 5 किलो प्रमाणे करण्यात येईल. या प्रमाणेच मे व जूनचे वितरीण होईल. मोफत तांदळाकरिता लाभार्थ्यांनी कोणतेही शुल्क भरावयाचे नाही. जे लाभार्थी एप्रिल महिन्यातील नियमित धान्य कोटा उचल करतील त्यांना मोफतचा तांदूळ मिळणार आहे. धान्य वाटताना ई-पॉस व्दारे मिळालेली पावती ग्राहकाला देणे अनिवार्य असल्याच्या सूचना रास्तभाव दुकानदार यांना दिल्या आहेत. ई-पॉस वर काही तांत्रिक अडचण आल्यास हस्तलिखित पावती दुकानदार ग्राहकांना देतील. दुकानदारांनी शिधापत्रिकाधारकास घरपोहोच धान्य द्यावयाचे आहे. अपरिहार्य कारणास्तव शिधापत्रिकाधारकास रास्तभाव दुकानावर जावे लागल्यास सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळावा अंत्योदय कुटूंबसंख्या 32 हजार

प्राधान्य योजना कुटुंबसंख्या 3 लाख 65 हजार 514

एकूण 18 लाख 40 हजार 207 लाभार्थ्यी

अंत्योदय, प्राधान्यसाठी एप्रिलसाठी 5632.1 टन गहू व 3778 टन तांदूळ

मोफत तांदूळ एप्रिससाठी 9200 टन



Web Title: 27600 tons of free rice for three months in the district