बागणी ः बहादूरवाडी (ता. वाळवा, जि. सांगली ) येथे गुरुवारी सायंकाळी सागर पाटील यांच्या शेतात बांधलेल्या शेळ्यांवर तरसाच्या कळपाने हल्ला केला. यात 28 शेळ्या ठार झाल्या, तर 2 गंभीर जखमी आहेत. त्यामुळे पशुपालक व शेतकऱ्यांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. घटनास्थळाहून मिळालेल्या माहितीनुसार, सागर पाटील यांच्या शेतात गेल्या आठ दिवसांपासून मेंढपाळ सागर माने, सुरेश, बाद्रे, अभिजात माने, रामचंद्र गोरडे यांनी 600 हून अधिक शेळ्या बसवल्या आहेत. शेळ्यांच्या वयोमानानुसार वेगवेगळे तार कंपाउंड तयार करून त्यांना सुरक्षा दिली आहे. नेहमीप्रमाणे सागर, सुरेश, अभिजित, रामचंद्र यांनी त्यातील काही शेळ्या चरण्यासाठी बाहेर नेल्या होत्या. गुरुवारी सायंकाळी पावणेपाचच्या सुमारास अचानक तरसाच्या कळपाने हल्ला केला. त्यात सर्वसाधारण एक ते अडीच माहिने वयाच्या 28 शेळ्या ठार, तर दोन गंभीर जखमी केल्या होत्या. हल्ला झालेल्या शेळ्यांचा आवाज ऐकून शेतमालक सागर पाटील यांनी घटनास्थळी धाव घेतली, तोच तरसाचा कळप उसामध्ये पळून गेला. या घटनेची सागर यांनी मेंढपाळांना माहिती दिली. परिसरातील शेतकरी व गावकऱ्यांनी लगेच घटनास्थळी धाव घेतली. ही माहिती इस्लामपूर वनविभागाला कळवली. तत्काळ शिराळचे वनक्षेत्रपाल एस. आर. काळे, वनपाल अमोल शिंदे, वनरक्षक अमोल साठे यांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. हल्ल्याची ओळख

प्रथमदर्शनी हल्याच्या ठिकाणी पोहचलेल्या सागर पाटील यांना दिसलेला प्राणी हा नेमका कोणता आहे समजला नाही. वनक्षेत्रपाल अधिकाऱ्यांनी संग्रहित चित्राद्वारे तरस प्राणी असल्याची खात्री पटवून घेतली. या घटनेने मेंढपाळ सागर माने, सुरेश बाद्रे, अभिजित माने, रामचंद्र गोरडे यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 75 टक्के रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात हल्ल्यात मरण पावलेल्या व जखमी झालेल्या शेळ्यांचा पंचनामा करून त्याच्या वयोमानानुसार बाजारभावाच्या किमतीच्या 75 टक्के रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात येणार आहे.

