जिल्ह्यात 305 कोरोनामुक्त...बाधित 163... नऊ जणांचा मृत्यू : मनपा क्षेत्रात 20 जणांना बाधा 

सांगली- जिल्ह्यात आज 163 जणांना कोरोनाची बाधा झाली. नऊ जणांचा मृत्यू झाला. 305 जण कोरोनामुक्त झाले. महापालिका क्षेत्रात बाधितांची संख्या 20 पर्यंत खाली आली. बाधितांची संख्या 43 हजार 236 झाली आहे. 2 हजार 440 जण उपचार घेत आहेत. आज 577 आरटीपीसीआर तपासण्यात 43 बाधित आढळले. 2351 रॅपीड अँटीजेन तपासण्यात 124 जणांना बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले. आटपाडी तालुक्‍यात 6, जतला 31, कडेगाव 9, कवठेमहांकाळ 5, खानापूर 16, मिरज 7, पलूस 6, शिराळा 11, तासगाव 5 तर वाळवा तालुक्‍यात 37 जणांना बाधा झाली. महापालिका क्षेत्रात सांगलीत 10 तर मिरजेत दहा रुग्ण आढळले.

आटपाडी तालुक्‍यातील 1, कवठेमहांकाळमधील 2, खानापुरातील 1, मिरजेतील 1, वाळव्यातील 2 तर महापालिका क्षेत्रातील दोघांचा मृत्यू झाला.

सध्या 306 रुग्ण ऑक्‍सिजनवर आहेत. नॉन इन्व्हेंजीव व्हेंटिलेटरवर 51, हायफ्लो नेझल ऑक्‍सिजनवर 26, इन्व्हेजीव व्हेंटिलेटरवर 5 रुग्ण आहेत. परजिल्ह्यातील चार रुग्ण आज दाखल झाले. एकूण 26 रुग्ण उपचार घेत आहेत. आजचे बाधित - 163

उपचाराखाली - 2440

बरे झालेले - 39207

एकूण मृत्यू - 1589

एकूण बाधित - 43236

चिंताजनक - 388

ग्रामीण बाधित - 21094

शहरी बाधित - 6351

मनपा क्षेत्र - 15791

Web Title: 305 corona free in the district. new 163 patient