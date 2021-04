सांगली जिल्ह्यात नवे 363 रुग्ण; पाचजणांचा मृत्यू , 214 कोरोनामुक्त 

सांगली : जिल्ह्यात आज दिवसभरात झालेल्या आरटीपीसीआर आणि ऍन्टीजेन चाचणीत 363 कोरोना बाधित आढळले. दिवसभरात 214 जण कोरोनामुक्त झाले. तर आज पाचजणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. जिल्ह्यात मार्चपासून कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढतच चालली आहे. दररोजच्या रुग्णसंख्येने चारशेपर्यंतचा टप्पा गाठला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये पुन्हा कोरोनाची भीती पसरली आहे. जिल्ह्यात कोरोनाची दुसरी लाट आल्याचीच स्थिती आहे. त्यामुळे प्रशासन व आरोग्य यंत्रणा सज्ज झाली आहे. जिल्ह्यात आज आरटीपीसीआर चाचणीत 2070 जणांचे स्वॅब तपासले. त्यामध्ये 135 जण कोरोना बाधित आढळले. तर ऍन्टीजेन चाचणीत 1535 जणांचे स्वॅब तपासले. त्यामध्ये 233 जण बाधित आढळले. दोन्ही चाचण्यात 368 जण बाधित आढळले. त्यापैकी 363 जण जिल्ह्यातील असून पाचजण परजिल्ह्यातील आहेत. जिल्ह्यात आज आटपाडी तालुक्‍यात सर्वाधिक 64 रुग्ण आढळले. तसेच जत तालुका 36, कडेगाव 21, कवठेमहांकाळ 18, खानापूर 29, मिरज 31, पलूस 10, शिराळा 30, तासगाव 11, वाळवा 54 याप्रमाणे रुग्ण निष्पन्न झाले. तर महापालिका क्षेत्रात 59 रुग्ण आढळले. त्यापैकी 34 सांगलीतील व 25 मिरजेतील आहेत. जिल्ह्यात आज दिवसभरात 214 जण कोरोनामुक्त झाले. तर पाचजणांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी दोघे मिरजेतील, कवठेमहांकाळ, मिरज व शिराळा तालुक्‍यातील प्रत्येकी एक रुग्ण आहे. सध्या उपचार सुरू असलेल्या 3385 रुग्णांपैकी 450 जण चिंताजनक आहेत. चिंताजनक रुग्णांपैकी 408 जण ऑक्‍सिजनवर आणि 42 जण व्हेंटीलेटरवर आहेत.

जिल्ह्यातील चित्र- आजअखेर बाधित रुग्ण - 54656

आजअखेर कोरोनामुक्त - 49434

आजअखेर मृत रुग्ण - 1837

परजिल्ह्यातील मृत - 220

ग्रामीण रुग्ण - 27953

शहरी रुग्ण - 8210

महापालिका क्षेत्र - 18493 संपादन : युवराज यादव

Web Title: 363 new patients in Sangli district; Five dead, 214 coronated