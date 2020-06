चिंता कायम ! सोलापुरात सोमवारी सापडले 48 रुग्ण; 60 वर्षांवरील दोघांचा मृत्यू 

सोलापूर : शहरातील विविध भागात सोमवारी (ता. 29) 48 रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह सापडले आहेत. तर तोडकर वस्ती, बाळे येथील 60 वर्षीय पुरुष आणि चाकोते पेट्रोल पंपाजवळील भवानी पेठ परिसरातील 80 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. सोलापुरात आतापर्यंत अवघ्या 11 हजार 981 व्यक्‍तींचीच स्त्राव नमुने चाचणी झाली आहे. त्यापैकी दोन हजार 265 व्यक्‍तींचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. सोमवारी 211 पैकी 163 अहवाल निगेटिव्ह आले. तर 57 व्यक्‍तींनी कोरोनावर यशस्वी मात करीत घर गाठले. दरम्यान, शहरातील मृत्यूची संख्या आता 247 झाली आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या सूचनांनुसार कार्यवाही होईना

सोलापुरातील कोरोनाच्या संसर्गाची साखळी खंडीत करण्यासाठी घरोघरी जाऊन सर्व्हे करा, कामगार वस्तीतील नागरिकांच्या छातीचा एक्‍स-रे काढा, संस्थात्मक क्‍वारंटाईनमधील संशयित व्यक्‍तींची क्षमता वाढवा, अशा सक्‍त सूचना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शनिवारी (ता. 27) महापालिका व जिल्हा प्रशासनास दिल्या होत्या. मात्र, त्यानुसार ठोस कार्यवाही दिसून आलेली नाही. सद्यस्थितीत संस्थात्मक क्‍वारंटाईनमध्ये शहरातील 607 व्यक्‍ती आहेत. 'या' परिसरात सापडले 48 कोरोना पॉझिटिव्ह

शिवगंगा नगर, शेळगी, अमृता नगर, विजयपूर रोड, युनायटेड ग्रीन, मजरेवाडी, निर्मिती सोसायटी, राजस्वनगर, कल्याण नगर, सेव्हन हिल, रेल्वे लाईन, चौपाड, रंगरेज नगर, घरकूल, लतादेवी हुच्चेश्‍वर मठाजवळ, रेल्वे लाईन, हत्तुरे वस्ती, काजल नगर, होटगी रोड, कुर्बान हुसेन नगर, विरशैव नगर, प्रसाद नगर, जुळे सोलापूर, शुक्रवार पेठ, 70 फूट रोड, श्रध्दा विहार अर्पाटमेंट, मोदी, वसंतराव नाईक नगर, विजयपूर रोड, वसंत विहार, मनपा कॉलनी, सात रस्ता, हुडको नगर, कुमठा नाका, महानंद नगर, एमआयडीसी, वाडी गल्ली, दत्त मंदिराजवळ, देगाव रोड, गांधी नगर, विद्या नगर, सलगर वस्ती, भवानी पेठ, रेल्वे लाईन, डफरीन, जुनी पोलिस लाईन, मुरारजी पेठ, गीता नगर, जोशी गल्ली, शेळगी, जगदंबा चौक, उत्तर सदर बझार, दमाणी नगर, आनंद नगर, मजरेवाडी, मोदी, नवनाथ नगर, न्यू पाच्छा पेठ, विजय नगर, धाकटा राजवाडा या ठिकाणी सोमवारी (ता. 29) 49 रुग्ण सापडले आहेत.

