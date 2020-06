सौद्यात 610 टन बेदाण्याची आवक : इतका उच्चांकी दर

सांगली- येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शुक्रवारी झालेल्या बेदाणा सौद्यात 610 टन आवक होती. तर बेदाण्याला 180 रूपये प्रति किलो इतका भाव मिळाला. सांगली मार्केट यार्डात जिल्हाधिकारी अभिजीत चौधरी यांच्या आदेशानुसार सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत बेदाणा सौदे मागील आठवड्यापासून सुरू करण्यात आले आहेत. बुधवारी आणि शुक्रवारी प्रत्येकी 30 दुकानातील बेदाण्याचे सौदे काढले जात आहेत. आज शुक्रवारी शेखर पुरुषोत्तम ठक्कर यांच्या दुकानात मुकुंद मिरजे (मालगाव) यांच्या 45 बॉक्‍स बेदाण्याला 180 रुपये प्रति किलो इतका उच्चांकी भाव मिळाला. हा बेदाणा ओम सेल्स कार्पोरेशनचे नितीन मर्दा यांनी खरेदी केला. सध्या देशात "कोरोना' चा प्रादुर्भाव वाढत असूनही अनेक मोठ्या शहरांमध्ये मार्केट सुरू आहेत. लॉकडाउननंतर बेदाणा व्यापार हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. देशांतील काही शहरांमधून बेदाण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे सांगलीतील बेदाणा सौद्यामध्ये अनेक व्यापारी माल खरेदीसाठी येत आहेत. शुक्रवारी 61 गाड्यामधून 610 टन मालाची आवक झाली होती. दुपारी बारा ते पाच या वेळेत सौदे काढले जात आहेत. सध्या चांगल्या हिरव्या मालास 130 ते 180 तर ऍव्हरेज हिरव्या बेदाण्यास 100 ते 140 रुपये, काळा बेदाण्यास 40 ते 60 रुपये आणि पिवळ्या देण्यास 100 ते 150 रुपये प्रति किलो भाव मिळत आहे. सांगलीत बेदाणा सौदा उत्तम प्रकारे सुरू आहेत. शेतकऱ्यांनी आपला बेदाणा सौद्यात विक्रीसाठी आणावा, असे आवाहन सभापती दिनकर पाटील यांनी केले आहे.





Web Title: 610 tons of raisins in the deal: such a high rate