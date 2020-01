बळीराजा कसा उभा रहाणार? कारखान्यांकडे थकबाकीचा डोंगर 

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील 10 साखर कारखान्यांसह राज्यातील 97 साखर कारखान्यांकडे यंदाच्या गाळप हंगामातील 735 कोटी 93 लाखांची एफआरपी थकलेली आहे. 143 पैकी आतापर्यंत औरंगाबाद व नगर जिल्ह्यातील तीन साखर कारखान्यांचे गाळप बंद झाले आहे. यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत 245 लाख टन उसाचे गाळप झाले असून त्यातून 255 लाख टन साखर उत्पादित झाली आहे. कारखानदारीसमोरील अडचणी मांडण्यासाठी कारखानदार नव्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. हेही वाचा - धक्कादायक... एसटीच्या वाढत्या तोट्यामुळे भरती रखडली मागच्या वर्षीचा दुष्काळ अन्‌ यावर्षी सांगली, कोल्हापूर, सोलापूरसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यांना बसलेला महापुराचा फटका, यामुळे यंदा तब्बल 452 लाख टनाने उसाचे गाळप घटणार असल्याचे साखर आयुक्‍तालयाकडून सांगण्यात आले. राज्यातील 143 साखर कारखान्यांनी यंदा गाळप सुरु केले मात्र, कारखाना परिसरात मुबलक ऊस उपलब्ध नसल्याने अनेक कारखान्यांसमोर अडचणी निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. या गाळप हंगामात एकूण 500 लाख टन उसाचे गाळप होईल, असा अंदाज आयुक्‍तालयाने वर्तविला आहे. आणखी दीड महिना गाळप हंगाम सुरु राहील, असे चित्र आहे. मागच्या वर्षी राज्यात 952 लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. या वर्षी साखर उत्पादनात घट होणार असल्याने आगामी काळात साखरेच्या दरात वाढ होईल, अशी स्थिती आहे. हेही वाचा - महाविकास आघाडीचे नगर, सोलापूरला पहिले गिफ्ट गाळपाची सद्यस्थिती एकूण कारखाने : 143

आतापर्यंत उसाचे गाळप : 245 लाख टन

गतवर्षी उसाचे गाळप : 952 लाख टन

एफआरपी थकली : 735.93 कोटी

Web Title: 735 crores of farmers tired of sugar factories in the maharashtra