चिंता वाढली! सोलापुरात रविवारी सापडले 76 रुग्ण; सात जणांचा मृत्यू 

सोलापूर : शहरात रविवारी (ता. 28) 76 नवे कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले असून त्यापैकी सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आता मृत्यूची संख्या 245 झाली आहे. रुग्णसंख्येच्या तुलनेत सोलापुरातील मृत्यूदराचे प्रमाण राज्यात अव्वलच आहे. सोलापुरात आतापर्यंत दोन हजार 217 व्यक्‍तींना कोरोनाची लागण झाली. त्यापैकी एक हजार 166 रुग्णांनी कोरोनावर यशस्वीपणे मात केली आहे. मात्र, रविवारी 33 जणांना घरी सोडण्यात आले असून सद्यस्थितीत 806 रुग्णांवर विविध दवाखान्यांमध्ये उपचार सुरु आहेत. रविवारी दक्षिण सदर बझार, नवीपेठ, न्यू तिऱ्हेगाव, फॉरेस्ट, कमलनगर हैदराबाद रोड, दत्त नगर न्यू पाच्छा पेठ, देशमुख-पाटील वस्ती, श्रध्दानंद तालिमजवळ, भिमाई नगर, विजयपूर रोड, उत्तर सदर बझार, किर्लोस्कर कॉलनी, रिलायन्स ऑफीसमागे, हैदराबाद रोड, वरुण अर्पाटमेंट, होटगी रोड, वीरशैव नगर, विजयपूर रोड, रविवार पेठ, श्राविका हायस्कूलजवळ, बुधवार पेठ, इंद्रधनू, गोकूळधाम, जुळे सोलापूर, पत्रकार भवन, राघवेंद्र नगर, सैफूल, गंगानगर, लक्ष्मी पेठ, स्वामी विवेकानंद नगर, हत्तुरे वस्ती, रामदेव नगर, शेळगी, साईबाबा चौक, डॉ. आंबेडकर नगर, बुधवार पेठ, अभिषेक नगर, मुरारजी पेठ, भवानी पेठ, पश्‍चिम मंगळवार पेठ, आर्यनंदी नगर, पटर्वधन चाळ, मुरारजी पेठ, सलगर वस्ती, सिध्देश्‍वर नगर, मजरेवाडी, दक्षिण कसबा, लक्ष्मी मार्केट, साखर पेठ, दमाणी नगर, लक्ष्मी पेठ, कुचन हायस्कूल, कविता नगर, उमानगरी, किसान नगर, अक्‍कलकोट रोड, शाहीर वस्ती, भवानी पेठ, कळके वस्ती, सिध्देश्‍वर नगर, भवानी पेठ, घोंगडे वस्ती, दक्षिण कसबा, दत्त चौक, लक्ष्मी नगर, हत्तुरे वस्ती, ओम नम:शिवाय नगर, कुमठे रोड, हराळे नगर, कुमठे रोड, कुबेर लक्ष्मी विहार, जुळे सोलापूर, प्रतापनगर, विजयपूर रोड, सिध्देश्‍वर नगर, मजरेवाडी, इस्ट हाईट बिल्डींग, सोलापूर, नरसिंह नगर, मोदी, कोर्णाक नगर, विजयपूर रोड, भवानी पेठ, मड्डी वस्ती, कर्णिक नगर, साखर पेठ, राघवेंद्र निलायम, दत्त नगर आणि सोमवार पेठ याठिकाणी नवे रुग्ण सापडले आहेत.

65 वर्षांवरील सात रुग्णांचा मृत्यू

सोलापुरातील सात कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्‍तींचा रविवारी कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून सातही रुग्ण 65 वर्षांवरील आहेत. त्यामध्ये साई विहार सोसायटी, कुमठा नाका येथील 65 वर्षीय महिला, दर्शना अर्पाटमेंट, श्रध्दानंद तालिमजवळील 65 वर्षीय पुरुष, माऊली कॉम्प्लेक्‍स, सळई मारुती मंदिराजवळील 65 वर्षीय पुरुष, दमाणी नगर, लक्ष्मी पेठेतील 83 वर्षीय पुरुष, रामवाडी येथील महापालिका शाळेजवळील 75 वर्षीय पुरुष, पश्‍चिम मंगळवार पेठेतील 65 वर्षीय महिला आणि न्यू तिऱ्हेगाव, फॉरेस्ट येथील 77 वर्षीय पुरुषाचा समावेश आहे. मृतांपैकी एकाला रविवारी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले होते. तर उर्वरित मृत रुग्णांवर मागील काही दिवसांपासून उपचार सुरु होते.

