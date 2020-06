नवलच : पावसाच्या तब्बल इतक्या नक्षत्रांची सुरुवात रविवारी

पेड (जि. सांगली) : पावसाळा सुरू झाली की शेतकऱ्यांचे नक्षत्रावर विशेष लक्ष असते. अनेक शेतकरी आपली पेरणी सुद्धा नक्षत्रानुसार करीत असतात. या माध्यमातून ते पावसाचा अंदाज घेतात. परंतु यावर्षी पावसाळ्यातील तब्बल आठ नक्षत्रांचे सुरुवात ही रविवार पासूनच होत आहे. हा एक आगळावेगळा योगायोग या वर्षी आला आहे. वर्षातील उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा असे तीन ऋतूचक्र आहेत. पावसाळ्याची सुरुवात सर्वसाधारणपणे मृग नक्षत्रापासून होते. यावर्षी सात जून पासूनच मृग नक्षत्राला सुरुवात झाली आहे. त्यानंतर एका पाठोपाठ एक नक्षत्रे येत असतात. वर्षानुवर्षापासून नक्षत्रांच्या आधारावरच पावसाचा अंदाज बांधला जातो. त्यामुळे बळीराजाचे लक्ष याकडे लक्ष लागले असते. परंतु यावर्षीच्या पावसाळ्यातील आठ नक्षत्रांची सुरुवात ही रविवार या दिवसांपासून झाली आहे. यंदा मृग नक्षत्राची सुरुवात रविवारी 7 जून रोजी झाली होती. तर आद्रा नक्षत्राची सुरुवात ही रविवार दि. 21 जून पासून होणार आहे. पुनर्वसू नक्षत्राची सुरुवात 5 जुलै रविवार पासून, पुष्प नक्षत्राची सुरुवात ही रविवार दि. 19 रोजी, आश्‍लेषा नक्षत्राची सुरुवात ही 2 ऑगस्ट पासून, मघा नक्षत्राची सुरुवात ही 16 ऑगस्ट रविवारपासून, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्राची सुरुवात ही 30 ऑगस्ट रोजी तर उतरा फाल्गुनी नक्षत्राची सुरुवात ही 13 सप्टेंबर रविवार पासून होत आहे. विशेष म्हणजे या सर्व नक्षत्रांचा वार हा रविवार आहे. अशा एकूण आठ नक्षत्रांची सुरुवात रविवार पासून होत असल्याने यावर्षीचा योगायोग हा निश्‍चितच शेतकऱ्यांसाठी आश्‍चर्यकारक आहे.

Web Title: 8 rainy Nakshatra's in the season to be begin on Sunday